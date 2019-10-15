Глава Тувы решил полностью обновить состав правительства республики

Кызыл, 15 октября. Глава Тувы Шолбан Кара-оол отправит правительство республики в отставку, чтобы полностью обновить его состав.

Согласно сообщению на официальном сайте республики, указ об этом Кара-оол подпишет на этой неделе. После этого кадровая служба аппарата правительства представит Кара-оолу кандидатов на свободные посты. Уточняется, что до этого момента члены правительства будут работать на своих местах в статусе исполнителей обязанности.

«Кандидаты в заместители председателя правительства, а также на должности ключевых министров глава республики будет согласовывать с парламентом», — добавили в пресс-службе.

Сам Кара-оол заявил, что не нарушит сложившуюся традицию, когда с избранием нового Верховного хурала в республике должна обновиться и исполнительная власть. Как сообщал портал «Ридус», парламентские выборы в Туве прошли 8 сентября. Из 32 депутатов правительства половина избиралась по партийным спискам, 16 — по одномандатным округам. В итоге кандидаты от «Единой России» получили 30 мест в парламенте, а от ЛДПР — два места.

Ранее портал «Ридус» сообщал о скандальном задержании в Туве Михаила Иусова, одного из лидеров ЛДПР в этом регионе. По данным следователей, политик требовал деньги от председателя избирательной комиссии Пий-Хемского района. Иусов угрожал ему устроить незаконный митинг, чтобы сорвать подготовку к выборам в Верховный хурал. В итоге полицейские задержали либерал-демократа во время передачи денег.

14 октября в Туве выбрали представителя республики в Совете Федерации. На этот пост была избрана Дина Оюн, бывшая глава хурала Кызыла, пишет «Федерал Пресс».