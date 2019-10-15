Социологи выяснили, почему россияне стали лучше относиться к Украине

Москва, 15 октября. Россияне стали лучше относиться к Украине с приходом к власти Владимира Зеленского. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, который «Левада-центр» провел совместно с Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Выяснилось, что жители обеих стран позитивно относятся к своим соседям. В частности, отношение россиян к Украине значительно улучшилось в последние несколько месяцев — 56% респондентов положительно ответили на соответствующий вопрос.

Кроме того, в обоих государствах преобладает мнение, что Россия и Украина должны быть дружественными и независимыми — с открытыми границами, без таможен и виз, передает Infox.ru.

В результатах исследования отмечается, что в 2014 году, когда Украина переживала госпереворот, а Крым воссоединился с Россией, позитивное отношение украинцев к соседнему государству снизилось до 52%. Однако затем начался тренд на «потепление» отношений Москвы и Киева, передает «ФедералПресс».

Эксперты указали, что более положительное отношение к России наблюдается у пожилых людей, которые выросли в СССР.

Напомним, шестой президент Украины вступил в должность в Верховной раде в Киеве утром 20 мая. После принятия присяги Зеленский объявил, что распускает Верховную раду, а также призвал уйти в отставку руководителей ряда силовых ведомств и объявил о досрочных выборах.

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне государственного переворота в Киеве в 2014 году. Затем на Украине началась гражданская война. Киев неоднократно и бездоказательно обвинял Москву в якобы «вмешательстве» во внутренние дела страны. При этом российская сторона не раз указывала на то, что не является стороной боевых действий в Донбассе и желает Украине преодоления внутреннего кризиса.

Несмотря на это, Киев с 2015 года называет Россию «страной-агрессором» и призывает западные страны поддержать его позицию ограничительными мерами. Кроме того, украинские власти до сих пор не приняли волеизъявления крымчан, которые после госпереворота в Киеве заявили на народном референдуме о желании воссоединиться с Россией.