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Массовое ДТП произошло в Калужской области, погибли четыре человека

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Массовое ДТП произошло в Калужской области, погибли четыре человека

Калуга, 15 октября. Четыре человека стали жертвами массового ДТП в Калужской области, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Авария произошла в районе поселка Мстихино, столкнулись «Нива», Nissan и цементовоз MAN. В результате ДТП в отечественной легковушке погибли четыре человека.

Массовое ДТП произошло в Калужской области, погибли четыре человека

Пострадал водитель MAN Константин С., 1992 года рождения, его госпитализировали с ушибами рук. Водитель Nissan Алексей Ж., 1960 года рождения от госпитализации отказался.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства смертельной аварии.

Массовое ДТП произошло в Калужской области, погибли четыре человека

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