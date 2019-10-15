Украинские радикалы угрожают Зеленскому новым Майданом

Парад праворадикальных маршей в Киеве, состоявшийся 14 октября, завершен, и, по впечатлениям корреспондента Федерального агентства новостей, он получился внушительным. Националистам позарез нужно было показать, что они в состоянии вывести на улицу 15-20 тысяч человек, и, до предела мобилизовав регионы, они это сделали — пусть и с нескольких заходов. Если президент Украины Владимир Зеленский и его команда продолжат панибратствовать с радикалами, всех их ждет незавидное будущее. Причем — совсем скоро.

Так вышло, что за один день корреспондент ФАН побывал сразу на трех маршах националистов, два из которых завершились на площади перед Офисом президента. Можно сказать, закончились они для власти хорошо — ведь не было ни штурма ОП, ни разбитых окон, ни драк с полицией. Однако, по ощущениям, не за горами попытка повторить Майдан. Потому, что в ходе маршей обнаружилось главное — националисты не считают президента и его команду своими, не уважают их, и при удачном стечении обстоятельств обязательно попытаются подставить их или вовсе свергнуть.

Пока что в адрес президента на митингах звучат незамысловатые угрозы, вроде лозунгов «Зелю геть!» или «Зеляку — на гиляку!» Однако, если чутко прислушивающийся к националистам президент вдруг даст санкцию на разведение войск в Донбассе, акции националистов станут намного агрессивнее. На этот раз они всего лишь обклеили стены Офиса президента фотографиями военных, погибших в Донбассе. На следующий раз вполне может быть предпринята попытка штурма здания.

По мнению многих, число участников маршей против «капитуляции» должно показать новой власти — с оппозиционным меньшинством ей стоит не просто считаться. Команда Зеленского должна строго следовать указаниям радикалов, не отклоняясь от них ни на миллиметр. Эту цель акции прямо сформулировал экс-глава украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович. Он призвал Зеленского «прислушаться к активному меньшинству, а не к большинству, которое его избрало». Мол, большинство на просторах бывшего СССР всегда избирает тоталитарных лидеров, так что выбор бывших «совков» не особо и важен.

«Выиграть выборы на Украине — еще не значит победить. Надо уметь прислушиваться к активному меньшинству, которое определяет послевыборную жизнь страны. Иначе Майдан может легко поставить на место того, кто уверен, что большинство на выборах — достаточное основание, чтобы делать свою власть неограниченной», — заявил Вятрович.

Националисты не скрывают, что хотят «прогнуть Зеленского под себя», не считаясь с мнением остальных украинцев. «Прогнуть» — это свернуть любое урегулирование в Донбассе и продолжать вялую «войну до победного конца». Слава богу, идти на штурм Донецка или Луганска никто из радикалов не предлагает — ведь последствия этого понятны даже им.

Впрочем, оптимисты в Киеве говорят — протесты «защитников Украины» не столь масштабны, чтобы Зеленский принимал их ультиматумы. А Майдан образца 2014-го им собрать не светит — ведь идея продолжения войны в украинском обществе непопулярна.

Еще один аргумент оптимистов — в ходе трех маршей на улицы вышло столько же участников, сколько и в предыдущие годы 14 октября. Акции радикалов достигли некоторого «потолка численности». Да, на них по-прежнему выходит националистический актив и сторонники экс-президента Петра Порошенко. Но основная масса населения в стороне от протестов. Внушает надежду и то, что сегодня националисты совсем не монолитны в своем порыве. И даже разобщены. Например, радикалы «западенского» толка — движения «Свобода» и «Сокол», «ОУН»1 (запрещена в РФ), «Карпатская сечь» — стартовали с маршем в два часа дня. А «Нацкорпус» и «порохоботы» — двумя часами позже. Они не желают даже идти в одной колонне.

Но пессимисты имеют в своем активе гораздо больше аргументов. Да, радикалов в этот раз было в три-четыре раза больше, чем на вече на Майдане 7 октября. Тогда, по подсчетам независимых экспертов, число протестующих не превышало 5-6 тысяч человек. Но даже этой численности националистов хватило, чтобы власть позорно «сдала назад» и сорвала готовившееся разведение сил в населенных пунктах Петровское и Золотое. По мнению киевских аналитиков, реакция власти на протесты 14 октября может оказаться еще более удручающей.

Владимир Зеленский, не желающий вступать в прямой конфликт с праворадикалами, сегодня с каждым днем все больше напоминает зубрилу-отличника, пришедшего учиться в один класс с компанией отпетых гопников. Стараясь казаться своим, отличник называет опасных компаньонов «товарищами», и старается «учитывать их мнение». Тем временем «товарищи», посмеиваясь в кулак, обсуждают, как половчее отнять у глупого зубрилы новенький мобильник, да еще и снять с него опрятное, купленное благополучными родителями пальтишко.

На следующий день после вече 6 октября Зеленский устроил встречу с активом националистов. Да еще и пытался построить диалог на эмоциональной ноте «мужики, я свой». Не будучи ничем обязан радикалам, президент зачем-то рассказал им, что ему «выкручивают руки по Минским соглашениям». Это выглядело как нелепое оправдание. Мол, «я не такая, я жду трамвая». Логично, что в конце встречи один из ультраправых попросил президента «передать привет Андрею Богдану и потребовать от него извинений перед ветеранами». Радикалы показали, что могут использовать главу государства в качестве информационного курьера.

Да и в целом в команде президента зачем-то пытаются понравиться и националистам, и так называемым порохоботам. Чего стоит поход премьера Алексея Гончарука на концерт неонацистов из группы «Сокира перуна». Или извинения, принесенные главой фракции «Слуга народа» Давида Арахамии наглому «порохоботу» Айдеру Муждабаеву (который весной предлагал расстреливать сторонников Зе).

В этом же ряду стоит открытие Генпрокуратурой Украины дела против адвоката Елены Лукаш. А также заявление известного юриста Андрея Портнова, что ГПУ «фактически заблокировало расследование дел против Порошенко». Ну и, наконец, постоянные намеки представителей властной команды, что «формулу Штайнмайера», вполне может быть, никто и не будет реализовывать. Поэтому, считают украинские политологи-пессимисты, после вчерашних акций Зеленский вряд ли решится настаивать на реализации согласованной «формулы Штайнмайера», а то ведь «ребята не поймут».

Между тем рейтинг «молодых реформаторов», так любящих заигрывать с деструктивными силами, начал рушиться. Согласно последнему опросу КМИС, в октябре по сравнению с сентябрем резко снизилось число тех, кто положительно относится к работе президента Зеленского — с 73% до 66%. Упал уровень одобрения у премьера Алексея Гончарука (с 17% до 10%) и спикера Дмитрия Разумкова (с 33% до 27%). При этом выросли показатели лидеров «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрия Бойко (с 20 до 24%) и «Батькившины» Юлии Тимошенко (с 19 до 23%).

1 Организация запрещена на территории РФ.