Глазьев оценил экономический успех евразийской интеграции

Москва, 15 октября. Академик РАН Сергей Глазьев оценил успехи экономического сотрудничества в рамках Таможенного союза и Евразийского экономического союза (ЕАЭС), передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Евразийский промышленный конгресс «Интеграция» начал свою работу в «Президент-Отеле» в Москве. По информации портала «Евразия», пленарное заседание открыло обращение министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии, председателя научного совета РАН по комплексным проблемам евразийской экономической интеграции, модернизации, конкурентоспособности и устойчивому развитию, академика РАН Сергея Глазьева.

«Десять лет назад Россия, Белоруссия и Казахстан создали Таможенный союз, приняв решение о демонтаже таможенных границ, чтобы восстановить единое экономическое пространство между нашими государствами, — напомнил он. — Уже пять лет оно функционирует в рамках ЕАЭС. За эти годы накоплен большой практический опыт функционирования нашего общего рынка, евразийская интеграция получила обширную современную договорно-правовую основу».

Докладчик убежден, что вся эта работа ведется для того, чтобы деловые сообщества наших стран успешно работали вместе, не спотыкаясь о трансграничные барьеры на пути взаимной торговли и инвестиционного сотрудничества.

«Достигнутые успехи в росте объемов взаимной торговли, наращивании совместных инвестиций, повышении эффективности производства работающих на наш общий рынок предприятий свидетельствуют о правильности принятых главами государств решений по евразийской интеграции, — подчеркнул Глазьев. — Мы находимся еще в начале этого сложного пути, на котором предстоит преодолеть немало препятствий, чтобы выстроить современную высокоэффективную экономику на основе нового технологического уклада. Это невозможно сделать без разработки научно обоснованной стратегии развития промышленности».

По словам министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии, углубление и расширение евразийской интеграции происходит на фоне крупномасштабных структурных изменений мировой экономики. Центр ее развития перемещается в Азию.

«На длинной волне роста нового технологического уклада глобальным экономическим лидером становится Китай, — отметил он. — Сопряжение реализуемой им международной программы «Один пояс — один путь» с ЕАЭС создает прекрасные возможности для рывка наших стран в развитии экономики на передовой технологической основе. Участие китайских партнеров в работе конгресса, приуроченного к 70-летию установления дипломатических отношений между нашими странами, дает возможность обсудить совместные инвестиционные проекты по реализации этой инициативы глав наших государств».

Завершая свое выступление, Глазьев констатировал, что формирование и реализация стратегии долгосрочного развития промышленности на основе опережающего роста нового технологического уклада — это общая задача деловых и научных кругов, институтов развития и правительств наших государств.

«Желаю вам продвинуться в решении этой задачи в результате запланированных на конгрессе дискуссий. Уверен, что принятые вами рекомендации будут востребованы органами евразийской интеграции и национальными правительствами», — подытожил он, отметив важность представленности российских товаров и услуг на рынке.

Этому, по его мнению, будет способствовать развитию кооперации, в том числе основанной на связях, сформировавшихся еще в эпоху СССР.

Генеральным информационным партнером мероприятия выступает Федеральное агентство новостей.