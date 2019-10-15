Нападающий сборной Украины съязвил о выходе России на Евро-2020

Киев, 15 октября. Нападающий сборной Украины Роман Яремчук высказался о выходе России на Евро-2020 и ее желании выиграть чемпионат.

У Яремчука взяли интервью после победы украинской сборной над Португалией. Его спросили, осознает ли он, что это может быть одна из самых успешных страниц в истории украинского футбола. По словам Яремчука, к такому результату нужно отнестись спокойно, а не болтать, что Украина выиграет Евро, как это делает Россия.

«Считаю, что нужно отнестись к этому спокойно. Мы не как Россия — обыграла Шотландию и будет всем рассказывать, что выиграет Евро. Выиграли, все нормально, готовимся дальше», — заявил нападающий сборной Украины.

Яремчук также рассказал, что сборная усердно работала, и во многом благодарна фанатам за их колоссальную поддержку, которая заставляла футболистов буквально умирать на поле и доказывать, что они не хуже Португалии. В интервью Яремчук обратился к фанатам и поблагодарил их.

Нападающий поделился, что всю неделю перед игрой с Португалией футболисты вовсю отрабатывали технику, и их усилия не прошли даром.

«Мы сегодня утром отрабатывали стандарты, на протяжении недели тоже уделяли этому внимание. Как говорится, труд даром не проходит», — отметил Яремчук.

Футбольный матч Украина — Португалия прошел 14 октября в Киеве. Игра закончилась победой украинской сборной со счетом 2:1, что обеспечило Украине выход на Евро-2020.

Россия обыграла Шотландию 10 октября, забив 4 гола. Благодаря этой победе, сборная Россия обеспечила себе выход из группы и максимально приблизилась к участию в Евро-2020.

13 октября состоялась игра между Россией и Кипром, на которой российской сборной было достаточно сыграть в ничью, чтобы выйти на Евро-2020. В итоге Россия обыграла Кипр со счетом 5:0.