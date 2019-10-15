МИД РФ считает недопустимым столкновение Турции и САР в ходе уничтожения курских боевиков

Москва, 15 октября. Москва рассчитывает, что турецкие и сирийские военнослужащие не допустят прямого столкновения на севере Сирии во время операции против курдских террористов. Об этом рассказал специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.

МИД РФ считает недопустимым столкновение Турции и САР в ходе уничтожения курдских боевиков. По словам Богданова, никаких столкновений между сирийской и турецкой армиями во время операции «Источник мира» быть не должно. Как пишет ТАСС, Богданов уточнил, что стороны контактируют, «чтобы выработать какие-то подходы в соответствии с нормами и принципами международного права и с учетом законных интересов» всех.

Ранее стало известно, что конвой САА встретился с бронеавтомобилями американских войск, отступающих из зоны военной операции Турции. Инцидент произошел на дороге, которая соединяет захваченные курдами города Манбидж и Кобани на северо-востоке Сирии.

9 октября Турция начала военную операцию «Источник мира» на севере Сирии. С ее помощью у границы Турции и Сирии должна появиться буферная зона, куда смогут переехать сирийские беженцы, которые сейчас укрываются в Турции.

Первые авиаудары ВВС Турции пришлись по расположенным на севере Сирии городам: Рас-аль-Айну, Телль-Абъяду и Айну Иссе. Позже стало известно о начале наземной части операции.

Турция проводит антитеррористическую операцию для создания зоны безопасности вдоль сирийско-турецкой границы с целью пресечь передвижение боевиков по трассе М-4. Операция ведется против незаконных вооруженных формирований.

Напомним, эти вооруженные формирования в Сирии не воевали с запрещенной в РФ группировкой ИГИЛ1, а договаривались, включали террористов в свои ряды. При этом официально курды заявляют о войне с ИГИЛ, на самом деле это предлог для захвата восточного берега Евфрата, где живут сунниты.

1 Организация запрещена на территории РФ.