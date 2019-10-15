Курды-террористы захватили город Рас-аль-Айн

Рас-аль-Айн, 15 октября. Курдские формирования в результате контратаки захватили пограничный город Рас-аль-Айн на севере Сирии, который ранее контролировался турецкими войсками и их союзниками. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

13 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что подразделения ВС Турции и протурецкие силы взяли под свой контроль сирийские города Рас-аль-Айн и Телль-Абъяд. Теперь населенным пунктом, как сообщает Al Hadath, завладели курды. Рас-аль-Айн является одной из ключевых точек в турецкой операции.

По данным СМИ, в окрестностях города ведутся ожесточенные бои между курдскими боевиками и формированиями сирийской вооруженной оппозиции, которые участвуют в военной операции «Источник мира» на стороне турецкой армии.

Сообщается, что курды штурмуют соседний город Телль-Халаф, который находится в руках боевиков так называемой Сирийской свободной армии. Сведения о столкновениях поступили также из пограничного города Кобани на восточном берегу Евфрата.

В понедельник курдские отряды не позволили противнику перекрыть стратегическое шоссе, которое идет вдоль границы и связывает сирийскую экономическую столицу Алеппо с городом Хасака, административным центром одноименной провинции.

Напомним, 9 октября Турция начала на севере Сирии антитеррористическую операцию «Источник мира», которая открылась авиаударами турецких ВВС по позициям курдских формирований. Операция Анкары нацелена на борьбу с курдскими боевиками и террористами запрещенной в РФ организации «Исламское государство»1.

С помощью «Источника мира» турецкие власти намерены создать буферную зону вдоль турецко-сирийской границы, чтобы предотвратить передвижение террористов по трассе М-4. Президент Турции подчеркнул, что эта мера позволит сирийским беженцам вернуться в страну.

Операция Анкары проводится против курдских вооруженных формирований, которые под предлогом «освобождения» от запрещенной в России организации ИГИЛ1 захватили территории в восточной части Сирии и начали оказывать давление на местное арабское население, подвергая его дискриминации и насилию. Курды не вели боевых действий против террористов, как это фактически делали ВКС РФ и САА, предпочитая «договариваться» с боевиками, входя на занятые ими территории.

1 Организация запрещена на территории РФ.