В Европарламенте заподозрили Россию в финансировании акций Греты Тунберг

Страсбург, 15 октября. Депутат Европарламента Йорг Мойтен призвал Европейскую комиссию выяснить, не финансировала ли Россия акции экологических активистов, которые проходят в Европе. Об этом говорится в соответствующем запросе Мойтена.

«Эти кампании (например, «Пятница ради будущего» (движение шведской активистки Греты Тунберг. — Прим. ФАН), акции Greenpeace, гражданские спасательные суда в Средиземном море) профессионально организованы и имеют серьезную финансовую поддержку», — написал депутат Европарламента.

Как считает Мойтен, подобные акции в будущем могут оказать неблагоприятное влияние на развитие европейской экономики, пишет НСН. Также депутат подчеркнул, что кампании экологических активистов негативно влияют на политику. По его словам, все это препятствует обеспечению благосостояния и занятости населения Европы, а также надежным энергопоставкам.

Мойтен отметил, что экологические акции в конечном счете «способствуют потере Европой конкурентоспособности на мировом рынке и ее обеднению», передает RT. В связи с этим депутат поинтересовался, может ли Еврокомиссия исключить вероятность того, что кампании экоактивистов финансирует Москва, сообщает KP.RU.

Отметим, что это не первое безосновательное обвинение России со стороны Запада. Например, ранее США бездоказательно обвинили РФ в возникновении скандала вокруг телефонного разговора президентов Штатов и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. В российском МИД опровергли подобные заявления.

Напомним, шведская школьница Грета Тунберг с 2018 года является «лицом» экологического движения. В сентябре 2019 года Тунберг выступила на климатическом саммите ООН в Нью-Йорке, обвинив его участников в бездействии. Школьница отметила, что политики интересуются только деньгами и экономическом ростом, не обращая внимание на «разрушение экосистемы».