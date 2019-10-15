Бузова поразила фанатов новым клипом в одежде и без фильтров



Москва, 15 октября. Певица и телеведущая Ольга Бузова, известная своей любовью сниматься в откровенном и тщательно отфотошопленном виде, поразила поклонников новым клипом.

Видео без голого тела и избытка фильтров на песню «Я еще верю» опубликован на YouTube-канале артистки. В описании к ролику Бузова выразила надежду, что все, кто послушает ее новую песню, «проживет свою маленькую историю воспоминаний и наполнится верой в настоящее и будущее счастье». Она призналась, что верит в то, что люди могут любить, быть добрыми друг к другу, а также добавила, что не теряет надежды, что и сама обязательно станет любимой и счастливой.

В многочисленных комментариях пользователи похвалили Бузову. По их мнению, клип вышел очень естественным и уютным. Правда, нашлись и те, кто посчитал иначе.

«Кто сделал ей такой мэйк ап? Это еще нужно постараться подчеркнуть все недостатки кожи и сделать внешность грубой тетки. Ну как так?», «Уже на алкоголичку похожа местами», «Что-то она как-то резко постарела . Видела ее в «Форд Боярде», выглядит старше своих лет», — написали критики поющей ведущей.

Были и те, кто с сарказмом предположил, что Бузова просто решила сэкономить на съемках.

«Это че такое? Папики не дали денег на клип?», «Как снять клип, не потратив ни копейки», «Я такое на телефон сниму», «Дешевый клип, актерская игра просто ноль, фальшь в каждом движении», — посмеялись юзеры.

Один из участников обсуждения, не выдержал, признавшись, что «это самая стремная тема которую он только видел и слышал».

«Страшнее чем моя жизнь», — согласился с ним Георгий Перемотин.

По словам пользователя MrJerryBitch, новый ролик снимали в парке в Люблино, «который Бузова полностью перекрыла охраной от «своих людей», чтобы снять всего на одном кусочке в этом парке». LAKings в шутку предположил, что на самом деле Бузова все-таки снималась в трусах, «одежду на монтаже подрисовали».

К слову, сегодня же в Instagram певицы появилось еще одно короткое пикантное видео, где она предстает в халате. Однако, будучи, видимо, не в силах вынести такое количество одежды, Бузова устроила своим фанатам сеанс стриптиза и быстро избавилась от накидки, отмечает портал «Утро».