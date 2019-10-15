Баста стал владельцем ростовского СКА

Ростов-на-Дону, 15 октября. Известный российский музыкант Баста (настоящее имя Василий Вакуленко) стал владельцем ФК СКА из Ростова-на-Дону, сообщили в пресс-службе клуба.

Прежние партнеры, которые поддерживали ростовский клуб, остались с командой. Вакуленко закрыл долговые обязательства СКА и уже вложил около 10 млн рублей в развитие клуба.

В пресс-службе добавили, что управлением ФК займутся профессионалы. Музыкант будет налаживать контакты со спонсорами.

«Наша цель — перезагрузка, грамотная селекция и воспитание собственных игроков. Это большой социальный проект», — прокомментировал певец, его слова передает «360».

Вакуленко добавил, что в последнее время у СКА не было особых перспектив — только долги.

В сезоне 2019-2020 СКА может рассчитывать на поддержку «РТ-Капитал» и правительства Ростовской области. В следующем году планируется перезапустить футбольную академию при СКА.

Впервые об интересе Басты к ростовскому клубу стало известно летом 2019 года. Позднее он выпустил сингл «СКА Ростов». «Победа близка врагам назло/ Запомни это, СКА Ростов/ Ты взойдешь на пьедестал/ И мы станем рядом с тобой/ Великая команда, которая стала судьбой», — поет Вакуленко.

Ранее сообщалось, что сборная России после серии побед в отборочном туре досрочно вышла на Евро-2020.