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Клейменов появился в эфире программы «Время» впервые за 10 месяцев

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Клейменов появился в эфире программы «Время» впервые за 10 месяцев

Москва, 15 октября. Руководитель дирекции информационных программ Первого канала Кирилл Клейменов вновь вышел в эфир в качестве ведущего выпуска новостной программы «Время». Он появился в кадре впервые за десять месяцев.

Клейменов вел выпуск вечерний выпуск новостей, который вышел в понедельник.

«Пока меня не было, случилось много чего. Стоило только отвлечься на другие важные дела, как мир пошел вразнос, и поэтому — вот, пришлось вернуться. Не скрою, была надежда, что этот самый мир справится и без нас с вами, небольшая — но была. Увы», — сказал 47-летний ведущий.

В начале прошлого года сообщалось, что Клейменов должен сменить Екатерину Андрееву, которая больше 20 лет ведет выпуск новостей, в качестве ведущего программы «Время», выходящей в эфир в будни.

Кирилл Клейменов был постоянным ведущим до 2004 года. После 14-летнего перерыва он был диктором «Времени» в рамках нескольких выпусков в прошлом году. В период отсутствия ведущего вечерние новости на Первом канале вели Екатерина Андреева и Виталий Елисеев.

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Источник: Первый канал
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