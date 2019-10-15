Россияне назвали самые скучные профессии

Москва, 15 октября. Большая часть россиян придерживается мнения, что работа охранником является самой скучной.

Сервис по поиску работы Superjob опубликовал данные опроса, который он недавно провел. Как оказалось, большинство, 13% опрошенных, считают, что охранник — самая скучная их всех профессий. На втором месте расположилась работа бухгалтером — 9% голосов. Некоторые уверены, что неважно, кем ты работаешь, если дело неинтересно и нелюбимо, то оно в любом случае вызовет у человека скуку. Работу продавцом считают неинтересной 5% опрошенных, а по мнению 4% скучно работать сторожем и уборщиком. Любая офисная работа, а также деятельность библиотекаря набрали по 3% голосов. Замыкает список скучных профессий вахтер. Некоторые считают, что скучной работы не бывает в принципе.

«Не бывает скучных профессий», — уверены 13% респондентов.

В опросе принимали участие как мужчины, так и женщины. Так что если составлять список, основываясь на голосах респондентов одного пола, то итоги будут отличаться. Например, по мнению женщин, самой скучной считается работа бухгалтером. Большее количество женщин, чем мужчин, также проголосовало за то, что скучных профессий не существует.

Похожий опрос проводили в 2013 году, и с тех пор результаты не изменились. Шесть лет назад работу охранника и бухгалтера также считали самой скучной.