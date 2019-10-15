Курдские боевики атаковали турецкий город Мардин

Мардин, 15 октября. Курдские террористы атаковали турецкий Мардин — один из ключевых городов Турецкого Курдистана. Об этом сообщил турецкий канал в Twitter.

В микроблоге TRT World появилось сообщение об атаке курдских боевиков на Мардин. Жители рассказали, как 11 октября террористы Рабочей партии Курдистана (YPG/PKK) нанесли ракетные удары по их домам. Восемь мирных граждан погибли в результате обстрелов города у сирийской границы, говорится в сообщении.

Курдская атака на Мардин свидетельствует о том, что боевики не брезгуют жертвовать жизнями соотечественников ради собственных целей.

Residents of Turkey’s Kurdish-majority city of Mardin recall the moment rocket attacks by YPG/PKK terrorists hit their homes on October 11. Eight civilians were killed in the attacks on the town near the Syrian border pic.twitter.com/HXWvQR00Dw — TRT World (@trtworld) 15 октября 2019 г.

Мардин — город на юго-востоке Турции, столица одноименной провинции.



Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции турецких ВС на севере Сирии «Источник мира». В ходе операции Турция намерена уничтожить террористический коридор вдоль границы САР, чтобы обеспечить мир и стабильность в регионе, прежде всего, вдоль турецко-сирийской границы и на трассе М4, а также позволить сирийским беженцам вернуться в страну.

Боевые действия ведутся против курдских вооруженных формирований, которые под предлогом «освобождения» от запрещенной в России организации ИГИЛ1 захватили территории в восточной части Сирии и начали оказывать давление на местное арабское население, подвергая его дискриминации и насилию. Курдские террористы не вели боевых действий против террористов, как это фактически делали ВКС РФ и САА. Вместо этого они предпочитали «договариваться» с террористами, входя на занятые ими территории.

1 Организация запрещена на территории РФ.