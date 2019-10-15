Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новости Сирии
  /  Обновлено: 

Курдские боевики атаковали турецкий город Мардин

795
0 Оставить комментарий

Курдские боевики атаковали турецкий город МардинМардин, 15 октября. Курдские террористы атаковали турецкий Мардин — один из ключевых городов Турецкого Курдистана. Об этом сообщил турецкий канал в Twitter. 

В микроблоге TRT World появилось сообщение об атаке курдских боевиков на Мардин. Жители рассказали, как 11 октября террористы Рабочей партии Курдистана (YPG/PKK) нанесли ракетные удары по их домам. Восемь мирных граждан погибли в результате обстрелов города у сирийской границы, говорится в сообщении.

Курдская атака на Мардин свидетельствует о том, что боевики не брезгуют жертвовать жизнями соотечественников ради собственных целей.

 

Мардин — город на юго-востоке Турции, столица одноименной провинции. 

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции турецких ВС на севере Сирии «Источник мира». В ходе операции Турция намерена уничтожить террористический коридор вдоль границы САР, чтобы обеспечить мир и стабильность в регионе, прежде всего, вдоль турецко-сирийской границы и на трассе М4, а также позволить сирийским беженцам вернуться в страну. 

Курдские боевики атаковали турецкий город МардинБоевые действия ведутся против курдских вооруженных формирований, которые под предлогом «освобождения» от запрещенной в России организации ИГИЛ1 захватили территории в восточной части Сирии и начали оказывать давление на местное арабское население, подвергая его дискриминации и насилию. Курдские террористы не вели боевых действий против террористов, как это фактически делали ВКС РФ и САА. Вместо этого они предпочитали «договариваться» с террористами, входя на занятые ими территории.

1 Организация запрещена на территории РФ.

infox - new
Источник: Twitter.com
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров