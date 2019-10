Курдские боевики атаковали турецкий город Мардин

Мардин, 15 октября. Курдские террористы атаковали турецкий Мардин — один из ключевых городов Турецкого Курдистана. Об этом сообщил турецкий канал в Twitter.

В микроблоге TRT World появилось сообщение об атаке курдских боевиков на Мардин. Жители рассказали, как 11 октября террористы Рабочей партии Курдистана (YPG/PKK) нанесли ракетные удары по их домам. Восемь мирных граждан погибли в результате обстрелов города у сирийской границы, говорится в сообщении.

Курдская атака на Мардин свидетельствует о том, что боевики не брезгуют жертвовать жизнями соотечественников ради собственных целей.

Residents of Turkey’s Kurdish-majority city of Mardin recall the moment rocket attacks by YPG/PKK terrorists hit their homes on October 11. Eight civilians were killed in the attacks on the town near the Syrian border pic.twitter.com/HXWvQR00Dw