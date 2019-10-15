В Госдуме объяснили, почему США не смогут лишить Россию Северного морского пути

Целью новой «северной доктрины», которую разрабатывают Соединенные Штаты, является план лишить Россию прав на Северный морской путь. Такое мнение высказал сербский журналист Зоран Милошевич. По мнению журналиста, Вашингтон готов потребовать от Москвы вывести российские войска из своих арктических регионов. Согласно плану США, это позволит сделать Севморпуть общим, а не исключительно российским, утверждает Милошевич. При этом США также хотят вытеснить из Арктики Канаду и Китай, пишет автор материала, что указывает на то, что Вашингтон вынашивает планы подмять эту территорию исключительно под себя.

Как отмечает первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, нет никаких сомнений, что Соединенные Штаты могут строить подобные планы, но России есть, что противопоставить незаконным притязаниям Вашингтона.

«Судя по поведению Соединенных Штатов, они способны на такой шаг — попытаться вытеснить Россию из Арктики, — отметил Шерин в комментарии Федеральному агентству новостей. — Другой вопрос, как поведет себя в этой ситуации Российская Федерация. Чтобы этому противостоять, считаю, что нам нужно сосредотачивать свои экономические ресурсы, вкладывать средства в перерабатывающую промышленность, увеличить ввозные пошлины на готовую продукцию. Нужно сделать так, чтобы продукция, производимая в РФ, занимала как можно большую долю на мировом рынке. Мы должны зарабатывать не за счет своих граждан, а за счет внешнего рынка. Только при сильной экономике, стабильном рубле мы сможем иметь сильную армию, стабильную систему безопасности. Это наша основная гарантия и защита от любых притязаний».

По мнению парламентария, чем сильнее Россия, тем меньше у США возможностей давить на нашу страну.

«Сегодня Соединенные Штаты Америки действуют как в свое время (глава нацистской Германии) Адольф Гитлер, — продолжил первый зампред комитета ГД по обороне. — США чувствуют, когда кто-то дает слабину, и пытаются этим пользоваться ради собственных максимальных выгод. Кроме того, в качестве оружия они используют экономические санкции. Американцы пытаются оказывать санкционное давление на Россию, используют санкции против фактически второй экономики мира — Китая, против своих европейских партнеров, против своего союзника Турции. Америка готова на любые действия, чтобы отвоевывать новые сферы влияния, рынки сбыта, энергетические ресурсы и так далее».

Действуя в этой логике, США наверняка попытаются отвоевать для себя и Северный морской путь, но тут у России есть мощное преимущество, обесценивающее все притязания Вашингтона, отметил Шерин.

«США могут пойти на любые меры по вытеснению России с Севморпути. Но, напомню, наша страна обладает крупнейшим и фактически единственным в мире ледокольным флотом, которого у США даже близко нет. Так что вытеснить Россию из Арктики военными действиями или при помощи каких-то санкций у Вашингтона явно не получится», — резюмировал Александр Шерин.

Напомним, США неоднократно заявляли о планах противостоять растущему российскому влиянию в Арктике и о своих притязаниях на Северный морской путь. Москва не раз отмечала, что открыта для самого широкого сотрудничества в Арктике со всеми заинтересованными странами.

Северный морской путь (СМП) — кратчайший морской путь между европейской частью РФ и Дальним Востоком. СМП проходит по морям Северного Ледовитого и Тихого океана. Длина Северного морского пути от Карских Ворот до бухты Провидения — около 5600 км. Москва считает Севморпуть исторически сложившейся национальной единой транспортной коммуникацией России в Арктике.