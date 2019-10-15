Эксперт раскрыл причины визита Путина в Саудовскую Аравию

Москва, 15 октября. Президент РФ Владимир Путин посетил Саудовскую Аравию, поскольку Россия совместно с другими странами создает «мировую оппозицию», которая будет противостоять США. Таким мнением поделился эксперт по геополитике Константин Соколов.

По его словам, сейчас наша страна начинает сотрудничать с теми государствами, с которыми исторически не взаимодействовала. В первую очередь, по мнению эксперта, это вызвано попытками США изменить мир по своему усмотрению.

«Чем ближе становится рубеж реализации геополитических идей мировой элиты — построение нового мирового порядка — тем все более очевидно становится, что этот новый мировой порядок предназначен не просто для каких-то богатейших людей мира, но таких элит, куда вход и для национальных элит будет попросту закрыт», — заявил Соколов.

Эксперт отметил, что его тезис подтверждается примером многих стран, которые «заигрывали с Западом», желая приобщиться к этой элите.

«Мы знаем, что случилось с [Муаммаром] Каддафи (бывший правитель Ливии, который был свергнут и убит в 2011 году. — Прим. ФАН) и так далее, так далее. И сейчас это начинают понимать многие страны, исторически ориентированные на США», — подчеркнул Соколов.

Сейчас правительство Саудовской Аравии беспокоится о будущем страны, поскольку Штаты неоднократно демонстрировали, что не могут играть роль надежного союзника. Соколов напомнил, что Саудовская Аравия и Арабские Эмираты — очень богатые страны, которые держат свои финансы в западных банках.

«И в той ситуации, когда американская сторона легко превращает могучих в нищих, замораживая их вклады, они стремятся диверсифицировать свою собственность и свои интересы в сторону России. Мы знаем, что они пошли на крупные капиталовложения в России, и, естественно, эти связи переносятся и на политические интересы», — пояснил эксперт.

Соколов напомнил, что сейчас мы наблюдаем постепенную смену позиции тех государств, которые ранее считались союзниками США, например, Турции.

«Американцы относятся ко всем как к своим крепостным крестьянам. Поэтому этот процесс крайне важен», — рассказал Соколов «ПолитЭксперту».

По его мнению, новые контакты будут перерастать не только в экономическое, но и в политическое сотрудничество.

«Постепенно начинает формироваться мировая оппозиция вот этой главной мировой силе, которая переделывает мир по своим клише», — подчеркнул эксперт.

Напомним, визит Владимира Путина в Саудовскую Аравию состоялся 14 октября. Российский лидер посетил королевство впервые за 12 лет, передает «Царьград». Президента РФ встретили во дворце короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в Эр-Рияде под фанфары. Путин подарил саудовскому королю уникального камчатского кречета, пишет НСН.