Бастрыкин держит на особом контроле расследование смертельного избиения в Красноярске

Красноярск, 15 октября. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял расследование дела о жестоком избиении биатлониста Дмитрия Сисигина в Красноярске под особый контроль. Об этом сообщило региональное следственное управление СК РФ.

Накануне в Красноярском крае задержали сына адвоката Андрея Шилова и его друга Сергея Шмелева по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека. Средства массовой информации опубликовали видео задержания.

При задержании один из злоумышленников говорит: «Я никуда не буду убегать, серьезно». Его уводят силовики, он продолжает повторять: «Я не убегу». Бастрыкин также поручил проверить данные средств массовой информации о том, что молодых людей не задержали из-за того, что один из нападавших — сын бывшей судьи и председателя совета депутатов.

На данный момент известно, что подозреваемые дают показания следователям, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

В середине сентября у мужчин во время телефонного разговора возник словесный конфликт, после чего 24-летний и 29-летний приятели приехали к своему 31-летнему знакомому домой. Добившись встречи, они избивали биатлониста Дмитрия Сисигина на лестничной площадке и в квартире. Спортсмен был доставлен в больницу. В течение трех недель медики боролись за его жизнь, но спасти его не удалось.

Напомним, официальный представитель СК РФ Светлана Петренко заверила, что никакие родственные связи «любого из фигурантов столь чудовищных преступлений не могут повлиять на принятие в отношении них законных решений».