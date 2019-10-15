Телеканал ABC News попался на фейковом видео атаки Турции на севере Сирии

Вашингтон, 15 октября. Американский телеканал ABC News выдал сделанное в 2017 году видео военного шоу в США за кадры атаки турецких военных на севере Сирии.

ABC News показал в эфире видеоматериал, выдав его за события, происходящие на севере Сирии в настоящее время. Издание Gizmodo обратило внимание на то, что показанная запись идентична видео военного шоу Military Gun Shoot & Military Gun Show, которое прошло в Коннектикуте.

При этом в ABC News уточнили, что видео было снято не самим телеканалом, а получено от внешнего источника. Журналист Gizmodo допустил, что видео было слегка отредактировано до того, как было передано каналу. По его словам, на кадрах двухгодичной давности видны люди, которые снимают происходящее на свои смартфоны, в то время как на используемом ABC News записи цвета менее насыщенные.

В издании добавили, что доступ к трансляции с фейковыми кадрами на YouTube закрыли после обращения Gizmodo.

Напомним, Турция начала антитеррористическую операцию «Источник мира» на севере Сирии 9 октября. Турецкая операция направлена против курдских вооруженных формирований, которые захватили восточный берег Евфрата под предлогом борьбы с террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в РФ).

Известно, что курдские боевики помогли членам ИГ1 в выходе из Ракки и Дейр-эз-Зора, доставив их на американские базы. Так, вся деятельность курдских террористов в Сирии способствовала созданию спящих ячеек «Исламского государства», которые готовы в любой момент активизировать свои действия в арабской республике.

В Анкаре назвали главной целью операции создание зоны безопасности на турецко-сирийской границе, а также блокировку трассы М-4, которую боевики используют для передвижения и доставки оружия.

1 Организация запрещена на территории РФ.