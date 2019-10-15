В Госдуме упрекнули Зеленского в поддержке националистов в вопросе Донбасса

Украинское руководство, делая противоречивые заявления по разрешению кризиса в Донбассе и поддерживая националистов, пытается усидеть на двух стулья сразу. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал зампред комитета Государственной думы по международным делам, депутат Алексей Чепа.

Альтернатива «формуле Штайнмайера»

В качестве альтернативы «формуле Штайнмайера» Киев будет вынужден направлять треть бюджета на мобилизацию армии. Такое заявление сделал глава МИД Украины Вадим Пристайко на пресс-конференции в Брюсселе.

Как заметил Пристайко, такое решение отразилось бы на зарплатах, пенсиях и медицинском страховании. Вместе с этим Пристайко обратил внимание, что «формула Штайнмайера» была придумана и согласована правительствами «нормандской четверки» (Украина, Франция, Россия и Германия). Поэтому она отличается от того, на что Киев соглашался ранее.

«Это болезненный компромисс, и мы знаем, почем сказанное каждое слово против этого», —заявил Пристайко.

По его словам, власти Украины должны выбирать из имеющихся возможностей решения проблемы и предложить украинцам наиболее целесообразный вариант.

Угодить националистам

Как отметил Алексей Чепа, уже неоднократно звучали расхождения заявлений президента Украины Владимира Зеленского с реальностью. По мнению депутата, украинский лидер пока не разбирается в ситуации.

«Это вполне объяснимо, потому что требуется, как минимум, полгода для того, чтобы изучить все ситуации и нюансы в стране. Зеленский, будем говорить честно, от этого далек. Поэтому к его заявлениям следует относится с определенной долей скептицизма. Это раз. Второе — заявлениями о возможности возвращения Донбасса силовым методом Киев пытается угодить националистам, которые сегодня активно выступают против мирного урегулирования кризиса в Донбассе. Это попытка уравновесить противостояние националистам», — пояснил Алексей Чепа.

Более того, по мнению депутата, заявления Киева о силовом сценарии урегулирования ситуации в Донбассе ничем не подкреплены.

1 октября в Минске прошла очередная встреча контактной группы по урегулированию гражданского конфликта в Донбассе, на которой был поднят вопрос о «формуле Штайнмайера».

«Формула Штайнмайера» подразумевает три пункта. Первый — проведение выборов в ДНР и ЛНР. Второй — подтверждение демократических выборов со стороны ОБСЕ и вступление в силу закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», но на временной основе. Третий — закрепление особого статуса Донбасса в украинской конституции, передача контроля над границей РФ. Затем уже на постоянной основе вступает в силу особый статус Донбасса.