В Новомичуринске зрителям вместо ток-шоу на НТВ показали непристойное видео

Москва, 15 октября. В городе Новомичуринск в Пронском районе Рязанской области телезрителям вместо программы «Место встречи» на НТВ показали непристойное видео.

Как рассказали местные жители, фильм показывали по телевизору около часа. Один из зрителей уточнил, что в это время он пытался объяснить директору местной компании-провайдера, что в эфире транслируют не то, что должно быть. При этом ему не поверили.

Как пишет издание «Комсомольская правда. Рязань», позже руководитель компании «ТелеМаг» пояснил, что абонентам непристойное видео вместо ток-шоу показывали из-за технического сбоя. Выяснилось, что в местной кабельной сети проходили ремонтные работы. Один из сотрудников случайно подключил к каналу НТВ не тот кабель.

Напомним, в мае 2017 года неизвестные хакеры взломали информационное табло на железнодорожном вокзале Юнион-Стейшн в Вашингтоне. Киберпреступники получили доступ к новым информационным табло, установленным ранее неподалеку от зоны фуд-корта на вокзале. На взломанных табло вместо полезной информации транслировались порнографические ролики.

По словам одного из сотрудников ресторана быстрого питания, инцидент произошел два раза за день. Отмечается, что после случившегося табло отключили.

Кроме того, сообщалось, что пять британских матерей, пришедшие в ужас от содержания онлайн-порно, снимут фильм для взрослых, который не стыдно будет показать детям.