Трамп обрушился с критикой на американскую телекомпанию за фейк о Сирии

Вашингтон, 15 октября. Президент США Дональд Трамп обвинил американскую вещательную корпорацию ABC в создании и распространении фейка про турецкую операцию «Источник мира», начатую на севере САР 9 октября. Об этом президент Соединенных Штатов написал в своем Twitter.

Зрители ABC уличили телеканал во лжи, когда на экранах им были показаны кадры боевых действий, которые якобы сейчас ведутся в Сирии, а фактически проводились в 2017 году на военном полигоне в США, напоминают «Известия».

ABC демонстрировала старое видео под названием «Бойня в Сирии» и выдавала его за «свежие» кадры из арабской республики, сообщая, что на видео якобы отчетливо видна атака турецкой армии.

После скандального эфира Трамп разместил в личном микроблоге «твит», в котором обрушился на СМИ с критикой за распространение фейка.

Американский лидер подчеркнул, что ABC попала в «большой скандал», когда «была поймана, используя действительно ужасные поддельные кадры бомбардировок турок в Сирии», и назвал намеренную дезинформацию со стороны телекомпании «настоящим позором».

A big scandal at @ABC News. They got caught using really gruesome FAKE footage of the Turks bombing in Syria. A real disgrace. Tomorrow they will ask softball questions to Sleepy Joe Biden’s son, Hunter, like why did Ukraine & China pay you millions when you knew nothing? Payoff?