Трамп обрушился с критикой на американскую телекомпанию за фейк о Сирии

Вашингтон, 15 октября. Президент США Дональд Трамп обвинил американскую вещательную корпорацию ABC в создании и распространении фейка про турецкую операцию «Источник мира», начатую на севере САР 9 октября. Об этом президент Соединенных Штатов написал в своем Twitter.

Зрители ABC уличили телеканал во лжи, когда на экранах им были показаны кадры боевых действий, которые якобы сейчас ведутся в Сирии, а фактически проводились в 2017 году на военном полигоне в США, напоминают «Известия».

ABC демонстрировала старое видео под названием «Бойня в Сирии» и выдавала его за «свежие» кадры из арабской республики, сообщая, что на видео якобы отчетливо видна атака турецкой армии.

После скандального эфира Трамп разместил в личном микроблоге «твит», в котором обрушился на СМИ с критикой за распространение фейка.

Американский лидер подчеркнул, что ABC попала в «большой скандал», когда «была поймана, используя действительно ужасные поддельные кадры бомбардировок турок в Сирии», и назвал намеренную дезинформацию со стороны телекомпании «настоящим позором».

A big scandal at @ABC News. They got caught using really gruesome FAKE footage of the Turks bombing in Syria. A real disgrace. Tomorrow they will ask softball questions to Sleepy Joe Biden’s son, Hunter, like why did Ukraine & China pay you millions when you knew nothing? Payoff? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 октября 2019 г.





При этом ранее президент США подписал указ о введении санкций против Турции в связи с антитеррористической операцией Анкары. Вашингтон объяснил меру по установлению ограничений желанием заставить турецкую сторону прекратить операцию, направленную против курдских террористов.

Напомним, 9 октября Турция начала на севере Сирии антитеррористическую операцию «Источник мира». Она открылась авиаударами турецких ВВС по позициям курдских формирований. Операция Анкары нацелена на борьбу с курдскими боевиками и террористами запрещенной в РФ организации «Исламское государство»1.

С помощью «Источника мира» турецкие власти намерены создать буферную зону вдоль турецко-сирийской границы, чтобы предотвратить передвижения террористов по трассе М-4. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что эта мера позволит сирийским беженцам вернуться в страну.

Операция Анкары проводится против Рабочей партии Курдистана и запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство». Эти вооруженные формирования не воевали в Сирии с группировкой ИГИЛ1, а договаривались, включали террористов в свои ряды. При этом официально курды заявляют о войне с террористами ИГ1, хотя на деле это лишь предлог для захвата восточного берега Евфрата — территории, где живут сунниты.

1 Организация запрещена на территории РФ.