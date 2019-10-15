Кабачковая икра оказалась губительна для здоровья россиян

Москва, 15 октября. Кабачковая икра может нанести серьезный вред здоровью. К такому выводу пришли эксперты Росконтроля после проверки пяти марок этого продукта «Грядка удачи», «Пиканта», «Маринадовъ», «Дядя Ваня» и «Коллекция Ретро».

Тестирование выявило большую и в прямом смысле жирную ложь производителей. Так, к примеру, в продукции «Коллекции Ретро» оказалось в действительности в 10 раз больше жира, чем указано на этикетке. Недостоверная пищевая ценность была указана и на упаковках некоторых других образцов.

Руководитель экспертного направления «Росконтроля» Андрей Мосов считает несоответствие жирности продукта маркировке просто неприемлемым, особенно для людей с определенными заболеваниями, которые вынуждены контролировать содержание жира в своем рационе.

«Тем более, что технический регламент требует достоверного указания сведений о пищевой ценности, не указывая, к сожалению, пределов допустимых отклонений», — пояснил он в комментарии газете «Аргументы и факты».

Еще один очень неприятный и опасный момент связан с нитратами. Во всех тестируемых образцах икры их количество превышает допустимый уровень безопасности. «Лидером» оказалась икра «Дядя Ваня», в ней эксперты выявили самое высокое содержание нитратов.

Дело в том, что когда нитраты вместе с пищей попадают в организм человека, они преобразуются в нитриты, которые крайне отрицательно воздействуют на сердечно-сосудистую и нервную систему. В частности, они снижают способность крови переносить кислород, а также могут превращаться в опасные канцерогены.

Как уточняет телеканал 360, допустимая норма содержания нитратов в кабачках и продуктах из них составляет 400 миллиграммов на килограмм. Во всех тестируемых образцах их количество было очень серьезно завышено. В итоге «Росконтроль» не рекомендовал к покупке ни один из пяти брендов.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что единственной маркой, которая укладывается в установленный ГОСТ, оказалась икра «Скатерть-самобранка». По мнению специалистов, если уж и употреблять этот продукт, то либо покупать в магазине продукцию этого производителя, либо делать икру самостоятельно, причем лучше из вареных кабачков.

Правда, и с домашними заготовками не все так безоблачно. В закатанных банках с консервацией может появиться возникать ботулотоксин. При употреблении зараженных им продуктов есть риск развития острого инфекционного заболевания. Оно поражает нервную систему организма.