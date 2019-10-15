Москва, 15 октября. Компания Realme представила своего нового флагмана — модель X2 Pro. Презентация смартфона прошла во вторник, 15 октября.

Realme представил «убийцу Xiaomi» с самой быстрой в мире зарядкой. Отмечается, что в устройстве нет экрана-«водопада», как у Mate 30 Pro. При этом, как утверждают специалисты, все остальное полностью соответствует флагманскому статусу. Как объяснили эксперты, в то время, как флагманы Samsung «застряли» на 12 Мп, разрешение основного датчика Realme X2 Pro равно 64 Мп.

Кроме того, в технике предусмотрен модуль со сверхширокоульным объективом. Гаджет позволяет записывать замедленные видеоролики с частотой 960 к/с. Как пишет iXBT.com, эксперты назвали смартфон «убийцей Xiaomi» самой быстрой зарядкой в мире.

Ранее китайский смартфон Redmi K20 Pro от Xiaomi резко упал в цене.

Флагманский смартфон китайской корпорации Xiaomi Redmi K20 Pro резко упал в цене, подешевев на 80 долларов.

Устройство продается на мировом рынке под названием Xiaomi Mi 9T Pro. Смартфон с оперативной памятью 6 Гб и ПЗУ на 64 Гб теперь можно будет купить за 282 доллара. На старте продаж цена составляла 362 доллара. На российском рынке Xiaomi Mi 9T Pro будет продаваться за 33 тысячи 990 рублей.

Во второй половине сентября компания Apple отвоевала третье место по объему продаж смартфонов в России, подвинув на четвертую строчку Xiaomi. Эксперты связывают успех американского производителя с удачным стартом продаж iPhone 11.

Напомним, в июле Xiaomi aнонсировала игровой смартфон на платформе MediaTek.