Журналисты нашли бизнесмена Пригожина

Москва, 15 октября. Журналистам удалось найти петербургского бизнесмена Евгения Пригожина, который якобы находился на военно-транспортном самолете Ан-72, разбившемся в ДР Конго.

Ранее некоторые Telegram-каналы писали, что предприниматель будто бы погиб во время авиакатастрофы, произошедшей 11 октября. При этом многие СМИ опровергали данные сообщения, отмечая, что бизнесмен уровня Пригожина не пользуется транспортными самолетами, а летает исключительно на частных воздушных судах. Также в соцсетях сообщалось, что с момента падения самолета Ан-72 Пригожин не выходит на связь.

Как рассказал знакомый бизнесмена, Пригожин очень удивился, увидев сообщения о собственной гибели. Оказалось, что с предпринимателем все в порядке, он не выходил на связь, поскольку был занят личными делами.

Напомним, ранее Евгений Пригожин стал главой попечительского совета медиагруппы «Патриот», о создании которой было объявлено 1 октября 2019 года. В нее вошли издания Федеральное агентство новостей, «Экономика Сегодня», «Народные новости» и «Политика Сегодня». Цель медиагруппы «Патриот» — распространение информации о происходящих в России событиях для создания благоприятного информационного пространства, направленного на развитие страны.