Стал известен размер пенсии Бориса Моисеева

Москва, 15 октября. Заслуженный артист России Борис Моисеев, справивший в этом году 65-летний юбилей, получает на пенсии 50 тысяч рублей.

Об этом в воскресном эфире телевизионной программы «Ты не поверишь» на телеканале НТВ рассказал организатор концертов исполнителя Сергей Лавров, добавив, что это «небольшие деньги».

Как напоминает «Газета.ru», известный российский певец Борис Моисеев категорически отказался возвращаться на сцену, заявив минувшим летом, что для него выступления остались в прошлом.

В 2010 году Моисеев перенес инсульт и впал в кому, после приступа у певца парализовало половину тела. Однако уже к 2011 году Моисееву удалось восстановиться и выступить на фестивале «Новая волна» в Юрмале.

В июле на вопрос корреспондента одного из российских изданий о возвращении на большую сцену, певец ответил категорическим отказом, заявив, что даже не хочет слышать об этом.

По словам заслуженного артиста РФ, он живет полноценной и счастливой жизнью, посещает различные мероприятия, в том числе недавно был на выступлении балета Аллы Духовой «Тодес».

К слову, ранее стало известно, что пенсия заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной составляет почти 50 тысяч рублей в месяц. Примадонна российской эстрады Алла Пугачева получает 47 тыс. рублей благодаря надбавке за звание народной артистки СССР. А вот певица Лолита получает 21 тысячу рублей, телеведущая Роза Сябитова — 14 тысяч.