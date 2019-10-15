Москва, 15 октября. Роскачество провело веерное исследование микроволновых печей. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Роскачество провело испытания микроволновок. Как уточнили в организации, по итогам тестов эксперты не нашли зависимости эксплуатационных свойств СВЧ-печей от их типа, цены или бренда. Кроме того, они пришли к выводу, что микроволновки какого-то одного бренда справляются на «отлично» со всеми тестами, входящими в программу испытаний.

При этом самая дорогая техника, которая приняла участие в экспериментах, показала не лучший результат, к примеру, в испытаниях удобства. Высокие результаты были у приборов среднего ценового диапазона.

В испытаниях участвовали 55 моделей от 16 брендов. Их оценили по 154 показателям. Как уточнили в ведомстве, нормы по нагреву в режиме гриля не выдержали дверцы пяти изделий. Результаты самых удобных и неудобных микроволновок различаются на два балла. Специалисты рассказали, что по показателю шума наиболее громкими и тихими стали по три модели.

Ранее ученые выяснили, насколько вредны микроволновки. СВЧ-печи прочно вошли в жизнь человека и давно стали неизменным атрибутом практически каждой кухни. Однако многие до сих пор продолжают верить, что микроволновка несет огромный вред здоровью и стараются держаться подальше от нее, особенно, когда она включена.

Ученые утверждают, что это всего лишь «страшилки», придуманные и прочно засевшие в мозгу человека. Первый и самый главный миф касается вреда волн: люди уверены, что микроволновое излучение может вызвать онкологические заболевания и приводит к снижению потенции у мужчин.

Во-первых, выход волн за пределы печи технически невозможен: защита, предусмотренная при сборке, препятствует этому. Во-вторых, излучение, исходящее от микроволновки, в два раза меньше, чем от сотовых телефонов, что не мешает человеку носить гаджеты в кармане и прекрасно себя чувствовать.