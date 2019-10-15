РФ надеется, что прямого столкновения военных Турции и Сирии в САР не произойдет

Эр-Рияд, 15 октября. Россия надеется, что турецкие и сирийские военнослужащие не допустят прямого столкновения на севере САР, где Турция проводит операцию «Источник мира». Об этом рассказал спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.

«Мы, конечно, надеемся, что никаких столкновений не должно быть, наоборот — идут контакты с тем, чтобы выработать какие-то подходы в соответствии с нормами и принципами международного права и с учетом законных интересов сторон», — сказал он.

Богданов добавил, что не готов говорить о посредничестве России в решении этого вопроса.

9 октября Турция начала на севере Сирии антитеррористическую операцию «Источник мира». Она началась с авиаударов турецких ВВС по позициям курдских формирований. Операция Анкары нацелена на борьбу с курдскими боевиками и террористами запрещенной в РФ организации «Исламское государство»1. С помощью «Источника мира» турецкие власти намерены создать буферную зону вдоль турецко-сирийской границы, чтобы предотвратить передвижения террористов по трассе М-4.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что эта мера позволит сирийским беженцам вернуться в страну.

Курдские террористы захватили восточный берег Евфрата под предлогом борьбы с ИГИЛ1, однако фактически войну с членами экстремистской организации вели войска САР при содействии российских военных. Курдские боевики укрывали террористов в своих рядах и выводили членов ИГ1 из Ракки и Дейр-эз-Зора на территорию баз США в Аш-Шаддади и Ат-Танфе. Таким образом, при содействии вооруженных курдских формирований были созданы «спящие ячейки» террористической организации, способные в любой момент атаковать САР.

Кроме того, курдские боевики, против которых направлена турецкая операция, угнетают и дискриминируют местное население, заставляя детей учиться на курдском языке и убивая мирных жителей под предлогом чисток от ИГ.

1 Организация запрещена на территории РФ.