Москва, 15 октября. Если в ходе поездки на автомобиле возникла опасность столкновения со встречной машиной, надо сделать все возможное, чтобы избежать лобового удара. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС.

Эксперты МЧС составили памятку, как выжить во время ДТП . По словам специалистов, в такой ситуации даже дерево будет предпочтительнее, чем летящая на большой скорости машина. Эксперты объяснили, что если на встречу летит автомобиль, лучше выбрать кювет, дерево или забор. Они напомнили, что при столкновении с неподвижным предметом по своим последствиям удар левым или правым крылом намного хуже, чем всем бампером.

Специалисты посоветовали водителям не паниковать и сохранять самообладание. Перед столкновением с препятствием нужно напрячь все мышцы и не расслабляться до полной транспортного средства. При этом нужно вдавить спину в сиденье, руки опереть в руль. Если водитель не пристегнут ремнем безопасности и скорость превышает 60 километров в час, нужно плотно прижаться грудью к рулевой колонке. Пассажирам на заднем сиденье эксперты посоветовали упасть на пол. Если в салоне есть ребенок, его можно накрыть собой.

Ранее сообщалось, что число ДТП на федеральных дорогах России за последние пять лет сократилось на 30%. Об этом заявил заместитель начальника Управления строительства и эксплуатации автомобильных дорог Федерального дорожного агентства Александр Яхнюк.

«За последние пять лет действительно снизилось количество ДТП на федеральных дорогах на 30%. Такая тенденция в первую очередь связана с улучшением качества самих трасс и появлением фото- и видеофиксации», — отметил он.

Тем не менее, по словам эксперта, аварии случаются даже на самых качественных и современных российских трассах, вроде «М-4 Дон». Причиной сохраняющейся аварийности является отсутствие привычки водителей к хорошим дорогам. Оказавшись на ровном асфальте, они расслабляются и начинают нарушать правила движения.