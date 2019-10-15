Volkswagen решил отложить строительство завода в Турции

Берлин, 15 октября. Руководство германского автомобильного концерна Volkswagen на неопределенный срок отложило принятие решения о строительстве в Турции своего завода.

Как сообщает издание Handelsblatt, связано это с началом антитеррористической операции, которую Анкара начала на прошлой неделе на северо-востоке Сирийской Арабской Республикой.

«Мы с большой настороженностью наблюдаем за ситуацией», — заявил немецким журналистам представитель автоконцерна. Добавим, что строительство завода планировалось недалеко от города Измир.

Как напоминает «Газета.ru», цель проводимой Турцией на севере САР антитеррористической операции под названием «Источник мира» — борьба с курдскими боевиками и террористами запрещенной в РФ ИГИЛ1.

В ходе военных действий в Сирийской Арабской Республике боевики SDF, активно сотрудничающие с террористами ИГ1, захватили восточное побережье Евфрата, подвергая насилию и дискриминируя местное арабское население, нередко под предлогом «борьбы с ИГИЛ».

1 Организация запрещена на территории РФ.