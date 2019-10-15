Опубликовано первое видео из Ракки после входа сирийской армии

Дамаск, 15 октября. Появилось первое видео из провинции Ракка, в которую вошли подразделения сирийской армии. Ролик опубликован на YouTube-канале Syria alikhbaria.

Как сообщает издание Al-Masdar News, Сирийская арабская армия (САА) вошла в город Айн-Исса, расположенный на севере Ракки. Отметим, что сирийские военные постепенно заходят в города, которые ранее контролировались курдскими террористами. Так, ранее подразделения САА вошли в Манбидж и Ат-Табку. Жители Ракки, которых дискриминировали курдские боевики, приветствовали сирийскую армию флагами.

Напомним, 9 октября Турция объявила о начале антитеррористической операции «Источник мира» на севере Сирии, сообщает «Царьград». Целью операции является борьба с курдскими боевиками и террористами запрещенной в РФ организации «Исламское государство»1. Кроме того, Анкара хочет создать зону безопасности вдоль турецко-сирийской границы, чтобы предотвратить передвижения террористов по трассе М-4.

Отметим, что курдские боевики оккупировали восточный берег Евфрата под предлогом борьбы с ИГИЛ1 (запрещена в РФ). Исторически на этих территориях проживали арабы-сунниты, которых курдские террористы угнетают, принуждая к мобилизации. Кроме того, курдские вооруженные формирования сотрудничают с ИГ1, укрывая террористов в своих рядах. Также курдские боевики выводили членов экстремистской организации Ракки и Дейр-эз-Зора на территорию американских баз.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу рассказал, что Анкара продолжит военную операцию на северо-востоке Сирии до полного вытеснения террористов. Он также подчеркнул, что Турция не собирается менять демографическую обстановку в регионе и намерена обеспечить территориальную целостность Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.