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Политика

Турция уничтожила 595 террористов в Сирии

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Турция уничтожила 595 террористов в Сирии

Дамаск, 15 октября. В общей сложности 595 террористов были убиты с момента начала операции «Источник мира» Турцией на севере Сирии. Об этом сообщает министерство обороны Турции.

Турция уничтожила 595 террористов в Сирии. Накануне сообщалось, что вооруженные силы Турции нейтрализовали 550 террористов в ходе трансграничной операции. 

Как уточнили в военном ведомстве, операция сейчас идет к востоку от реки Евфрат. Турецкой армией были нейтрализованы 550 террористов.

9 октября Турция начала военную операцию «Источник мира» на севере Сирии. С ее помощью у границы Турции и Сирии должна появиться буферная зона, куда смогут переехать сирийские беженцы, которые сейчас укрываются в Турции.

Первые авиаудары ВВС Турции пришлись по расположенным на севере Сирии городам: Рас-аль-Айну, Телль-Абъяду и Айну Иссе. Позже стало известно о начале наземной части операции. 

Турция проводит антитеррористическую операцию для создания зоны безопасности вдоль сирийско-турецкой границы с целью пресечь передвижение боевиков по трассе М-4. Операция ведется против вооруженных формирований, которые называют себя курдами, и их не пускают в Иракский Курдистан.

Напомним, эти вооруженные формирования в Сирии не воевали с запрещенной в РФ группировкой ИГИЛ1, а договаривались, включали террористов в свои ряды. При этом официально курды заявляют о войне с ИГИЛ, на самом деле это предлог для захвата восточного берега Евфрата, где живут сунниты.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: пресс-служба министерства обороны Турции
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