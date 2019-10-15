Дамаск, 15 октября. В общей сложности 595 террористов были убиты с момента начала операции «Источник мира» Турцией на севере Сирии. Об этом сообщает министерство обороны Турции.

Турция уничтожила 595 террористов в Сирии. Накануне сообщалось, что вооруженные силы Турции нейтрализовали 550 террористов в ходе трансграничной операции.

Как уточнили в военном ведомстве, операция сейчас идет к востоку от реки Евфрат. Турецкой армией были нейтрализованы 550 террористов.

9 октября Турция начала военную операцию «Источник мира» на севере Сирии. С ее помощью у границы Турции и Сирии должна появиться буферная зона, куда смогут переехать сирийские беженцы, которые сейчас укрываются в Турции.

Первые авиаудары ВВС Турции пришлись по расположенным на севере Сирии городам: Рас-аль-Айну, Телль-Абъяду и Айну Иссе. Позже стало известно о начале наземной части операции.

Турция проводит антитеррористическую операцию для создания зоны безопасности вдоль сирийско-турецкой границы с целью пресечь передвижение боевиков по трассе М-4. Операция ведется против вооруженных формирований, которые называют себя курдами, и их не пускают в Иракский Курдистан.

A total of 595 terrorists have been killed since the start of #OperationPeaceSpring by Turkey in northern Syria- Turkey's Defence Ministry — TRT World Now (@TRTWorldNow) October 15, 2019

Напомним, эти вооруженные формирования в Сирии не воевали с запрещенной в РФ группировкой ИГИЛ1, а договаривались, включали террористов в свои ряды. При этом официально курды заявляют о войне с ИГИЛ, на самом деле это предлог для захвата восточного берега Евфрата, где живут сунниты.

1 Организация запрещена на территории РФ.