США ввели санкции против Турции из-за операции в Сирии. События дня. ФАН-ТВ

США ввели санкции против Турции Армия США останется в сирийском городе Ат-Танф. Войска не покинут территорию из-за операции Турции в арабской республике. Об этом сообщил глава Белого дома Дональд Трамп. По словам президента, армия не уйдет из этого района, чтобы не допустить распространения влияния террористов. Однако подавляющее число американских военнослужащих покинет Сирию. Накануне лидер США решительно выступил против операции «Источник мира». Штаты ввели санкции в отношении турецких министерств обороны, энергетики и глав этих ведомств. Как отметил госсекретарь Америки Майк Помпео, это один из способов заставить Анкару прекратить огонь. Напомним, на прошлой неделе на севере Сирии Турция начала антитеррористическую операцию. Как отметил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, одна из ее целей очистить территорию от курдских бандформирований, которые ранее поддерживал Вашингтон.

Россияне заблокированы в аэропорту Барселоны Россияне оказались заблокированными в аэропорту Барселоны. Пассажиры, которые прибыли в Каталонию из Москвы, находятся в «Эль-Прат». Об этом сообщают в посольстве России в Испании. Дело в том, что в этой части королевства начались массовые волнения. Накануне суд вынес решение по делу лидеров независимости Каталонии. 1 октября 2017 года по итогам референдума была подписана декларация о независимости республики. Власти Испании заявили о нарушении конституции страны. Активистов движения приговорили к срокам до 13 лет. После решения суда около аэропорта Барселоны начались беспорядки. Российские дипломаты следят за ситуацией.

Пристайко предложил альтернативу «формуле Штайнмайера» Сомнительную альтернативу «формуле Штайнмайера» предложил глава МИД Украины Вадим Пристайко. Как отметил министр, Киев может мобилизовать армию, взяв на это средства из пенсий, зарплат и медицинского страхования. Такое возможно, если власти страны пойдут на поводу противников «формулы», которые устраивают массовые акции протеста. Напомним, подписанный документ предусматривает введение особого статуса для районов Донецкой и Луганской народных республик, а также разведение войск и прекращение огня.