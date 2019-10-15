Нью-Йорк, 15 октября. Администрация Соединенных Штатов Америки рассматривала возможность вывоза ядерных вооружений с базы «Инджирлик» в Турции в связи с проведением Анкарой военной операции в Сирии. Как сообщили источники, Госдепартамент и Минэнерго США без лишнего шума рассматривали планы о вывозе примерно 50 единиц тактического ядерного оружия. Оно долгое время хранилось под контролем Соединенных Штатов на базе «Инджирлик».

СМИ заявили, что Вашингтон хотел вывезти ядерное оружие с базы в Турции. Как пишет издание The New York Times, как считают эксперты, переброска указанного вооружения фактически означало бы конец союза между Турцией и США.

9 октября Турция начала военную операцию «Источник мира» на севере Сирии. С ее помощью у границы Турции и Сирии должна появиться буферная зона, куда смогут переехать сирийские беженцы, которые сейчас укрываются в Турции.

Первые авиаудары ВВС Турции пришлись по расположенным на севере Сирии городам: Рас-аль-Айну, Телль-Абъяду и Айну Иссе. Позже стало известно о начале наземной части операции.

Турция проводит антитеррористическую операцию для создания зоны безопасности вдоль сирийско-турецкой границы с целью пресечь передвижение боевиков по трассе М-4. Операция ведется против вооруженных формирований, которые называют себя курдами, и их не пускают в Иракский Курдистан.

Напомним, эти вооруженные формирования в Сирии не воевали с запрещенной в РФ группировкой ИГИЛ1, а договаривались, включали террористов в свои ряды. При этом официально курды заявляют о войне с ИГИЛ, на самом деле это предлог для захвата восточного берега Евфрата, где живут сунниты.

1 Организация запрещена на территории РФ.