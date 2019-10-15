Пенс передумал лететь в Турцию

Вашингтон, 15 октября. Поездка вице-президента США Майка Пенса в Турцию, где он хотел обсудить ситуацию в Сирии, отложена на неопределенный срок.

Сегодня в расписании Пенса значатся несколько мероприятий в Вашингтоне – встреча с председателем правительства Египта Мустафой Мадбули, ланч с президентом Дональдом Трампом, а также прием в Белом доме обладателей Кубка Стэнли – хоккеистов St. Louis Blues.

Добавим, что еще накануне вице-президент США заявил, что Трамп поручил ему возглавить американскую делегацию, которая вылетит в Анкару на переговоры. Встреча в Турции должна была пройти сегодня.

Как напоминает «Газета.ru», на минувшей неделе Анкара начала на северо-востоке Сирии антитеррористическую операцию «Источник мира», цель которой — борьба с курдскими боевиками и террористами запрещенной в РФ ИГИЛ1.

В годы войны на территории Сирийской Арабской Республики боевики SDF, которые активно сотрудничали с террористами ИГИЛ, захватили восточное побережье Евфрата, подвергая насилию и дискриминируя местное арабское население. Ситуация вызвала обоснованные опасения у Анкары, после чего было решено навести в регионе порядок.

1 Организация запрещена на территории РФ.