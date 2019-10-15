Трамп ввел санкции против Турции из-за антитеррористической операции в Сирии

Вашингтон, 15 октября. Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций против Турции в связи с антитеррористической операцией Анкары на севере Сирии. Об этом говорится в заявлении американского госсекретаря Майка Помпео.

По его словам, введением антитурецких санкций Трамп хочет заставить Анкару прекратить операцию, направленную против курдских террористов. Помпео уточнил, что подписанный Трампом указ дает возможность Минфину и Госдепу США вводить санкции против лиц или организаций, которые связаны с турецким правительством.

«Три представителя властей Турции высокого ранга, министерство энергетики и обороны были внесены в санкционный список», — говорится в заявлении госсекретаря Соединенных Штатов.

Новые ограничения коснулись министра обороны Турции Хулуси Акара, главы МВД Сулеймана Сойлу и министра энергетики Фатиха Донмеза, передает «Царьград». Как подчеркнул Помпео, чтобы избежать введения новых санкций Анкара должна прекратить свою антитеррористическую операцию. Кроме того, ранее Трамп пригрозил экономическими санкциями тем, кто будет поддерживать операцию Турции, направленную против курдских боевиков, пишет НСН.

Напомним, 9 октября Турция начала на севере Сирии антитеррористическую операцию «Источник мира», сообщает «Газета Кемерова». Целью операции является борьба с курдскими боевиками и террористами запрещенной в РФ организации «Исламское государство»1. Кроме того, Анкара хочет создать зону безопасности вдоль турецко-сирийской границы, чтобы предотвратить передвижения террористов по трассе М-4.

Ранее курдские террористы захватили часть сирийской территории под предлогом борьбы с ИГИЛ1 (запрещена в РФ). На деле курдские боевики включали террористов в свои ряды и выводили членов ИГ1 из Ракки и Дейр-эз-Зора на территорию баз США в Аш-Шаддаде и Ат-Танфе. Таким образом, при содействии вооруженных курдских формирований были созданы спящие ячейки террористической организации.

Отметим, что на захваченных курдскими боевиками территориях исторически проживали арабы-сунниты. Теперь же курдские террористы угнетают местное население, устанавливая свои порядки на захваченных землях.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу рассказал, что Анкара продолжит военную операцию на северо-востоке Сирии до полного вытеснения террористов. Он также подчеркнул, что Турция не собирается менять демографическую обстановку в регионе и намерена обеспечить территориальную целостность Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.