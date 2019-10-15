Центр реабилитации беженцев под Хомсом в Сирии ежедневно принимает 70 человек

Дамаск, 15 октября. Около 70 человек ежедневно принимает центр реабилитации беженцев, функционирующий в западной части Сирии в пригороде Хомса.

Как сообщила ТАСС директор учреждения Бана Халяль, заново освоиться в стране после военных действий гражданам помогают 100 специалистов — прежде всего психологи, врачи и педагоги.

Взрослые в центре для беженцев заняты профессиональной подготовкой — по пошиву одежды или сборке компьютеров, а дети, которым здесь уделяют особое внимание, получили возможность возобновить учебу.

«Поступающие к нам дети вызывают самую сильную боль, они провели несколько лет в постоянном стрессе. С этим связаны их закрытость, испуг, некоторые посреди ночи просыпаются и кричат. Когда я это вижу, меня переполняет ненависть к террористам — они не только разрушили наши дома, но и едва не погубили наших детей», — рассказала Халяль.

Добавим, что центр реабилитации беженцев в пригороде Хомса Аль-Вар был создан в 2017 году, учреждение финансируется преимущественно за счет государства.

Как напоминает «Газета.ru», на минувшей неделе Турция начала на севере-востоке Сирийской Арабской Республики антитеррористическую операцию «Источник мира», цель которой — борьба с курдскими боевиками и террористами запрещенной в РФ ИГИЛ1.

В ходе военных действий в Сирии боевики SDF, активно сотрудничающие с террористами ИГ1, захватили восточное побережье Евфрата, подвергая насилию и дискриминируя местное арабское население, нередко под предлогом «борьбы с ИГИЛ».

1 Организация запрещена на территории РФ.