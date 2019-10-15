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В Турции заявили, что операция на севере САР продолжится до полного вытеснения террористов

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В Турции заявили, что операция на севере САР продолжится до полного вытеснения террористов

Анкара, 15 октября. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу рассказал, что Анкара продолжит военную операцию на северо-востоке Сирии до полного вытеснения террористов.

Как сообщает РИА Новости, с заявлением на тему главный турецкий дипломат выступил на международной конференции «Тренды развития глобального медиа: Риски и возможности», проходящей в Баку.

«Никто не может обвинить нас в попытке изменить демографическую обстановку в регионе. Территориальная целостность Сирии будет обеспечена. Мы продолжим операцию до полного вытеснения террористов», — уточнил Чавушоглу.

Как напоминает «Газета.ru», на прошлой неделе Турция начала антитеррористическую операцию «Источник мира» на севере Сирии, цель которой — очистка территории от вооруженных арабско-курдских формирований, а также ликвидация «террористических коридоров», ведущих на территорию Турции.

В годы войны на территории Сирийской Арабской Республики боевики SDF, которые активно сотрудничали с террористами запрещенной в РФ ИГИЛ1, захватили восточное побережье Евфрата, подвергая насилию и дискриминируя местное арабское население.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: РИА Новости
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