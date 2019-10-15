Эрдоган отреагировал на появление армии Сирии в зоне антитеррористической операции Турции

Анкара, 15 октября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впервые прокомментировал выдвижение сил Сирийской арабской армии (САА) на северо-восток Сирии.

Турецкий лидер заявил, что не верит в возникновение каких-либо проблем ввиду выдвижения сил Сирийской Арабской Республики в зону, где Турция проводит антитеррористическую операцию «Источник мира». Эрдоган напомнил, что его переговоры с президентом России Владимиром Путиным по ситуации на севере Сирии были «позитивными».

Что касается дальнейшего течения операции, президент Турции заверил, что после освобождения города Манбидж он будет «возвращен реальным владельцам».

Операция «Источник мира» на северо-востоке Сирии началась на минувшей неделе. Анкара заявила, что ее целью является зачистка территории от курдских вооруженных формирований, в первую очередь — якобы «оппозиционных» «Сил демократической Сирии» (SDF), ранее пользовавшихся активной поддержкой со стороны США. Преимущественно курдские бандитские отряды вошли в этот район в ходе войны под предлогом борьбы с ИГ1 (запрещена в РФ) и начали наводить свои порядки в районе сирийско-турецкой границы, населенном арабами-суннитами.

«Демократизация» территории к востоку от Евфрата сопровождалась грабежами и насилием, принудительной мобилизацией местного населения в курдские подразделения, а также дискриминацией по религиозному признаку.

Кроме того, курдские боевики наладили «террористические коридоры», по которым на территорию Турции попадали оружие и члены преступных групп. При попустительстве SDF здесь же создавались «спящие» ячейки ИГ (запрещена в РФ).

Турция решила обезопасить приграничные районы силовыми методами. За первые дни проведения операции было ликвидировано более 550 боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.