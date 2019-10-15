Военные Сирии на северо-востоке страны встретились с отступающими силами США

Дамаск, 15 октября. На трассе, которая соединяет города Манбидж и Кобани, конвой правительственных войск Сирии встретился с отступающими американскими военными.

Соответствующие видеокадры распространило агентство Ruptly, на которых видно, что военная техника САР и США движется в противоположных направлениях, при этом военные двух государств не реагируют друг на друга.

Как напоминает «Газета.ru», на прошлой неделе Турция начала на севере Сирии антитеррористическую операцию «Источник мира», цель которой — борьба с курдскими боевиками и террористами запрещенной в РФ ИГИЛ1.

В ходе военных действий в Сирии боевики SDF, активно сотрудничающие с террористами ИГ1, захватили восточное побережье Евфрата, подвергая насилию и дискриминируя местное арабское население. Нередко под предлогом «борьбы с ИГИЛ».

Ситуация вызвала обоснованные опасения у Анкары, после чего было решено навести в регионе порядок. Добавим, что ранее стало известно, что Вашингтон договорился с Москвой о передаче контроля над сирийским Манбиджем на севере провинции Алеппо.

1 Организация запрещена на территории РФ.