Единый счет за услуги ЖКХ может появиться в России

Москва, 15 октября. Правительство России планирует поддержать законопроект о введении в стране единого счета для оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Как сообщают «Известия», ссылаясь на отзыв российского Кабмина, документ, который был внесен на рассмотрение Государственной думы в июне, должен быть качественно доработан.

По мнению экспертов, с введением в России единого счета за услуги ЖКХ, может быть снижена задолженность населения. Кроме того, единая платежка позволит более тщательно контролировать работу управляющих компаний.

«Законопроект предполагает, что в едином платежном документе появятся следующие строки: за управление, содержание и текущий ремонт дома, коммунальные услуги и ресурсы, взнос за капремонт и вывоз мусора», — сообщает издание.

Кроме того, авторы законопроекта выступили за централизацию подсчетов в регионах. Таким образом они планируют создать единую систему выставления платежей вместо существующей схемы.

Как напоминает «Газета.ru», в августе стало известно, что граждане России, проживающие в удаленных и малонаселенных пунктах, с этого года получат возможность оплачивать коммунальные счета на кассах магазинов.

Такая возможность появится в стране благодаря расширению проекта по повышению доступности финансовых услуг. Так, в рамках этого проекта еще в прошлом году Сбербанк запустил услугу по снятию наличных денег на кассах торговых точек.