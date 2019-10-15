Глава МИД Украины предложил альтернативу «формуле Штайнмайера»

Киев, 15 октября. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о возможной альтернативе «формуле Штайнмайера».

По словам Пристайко, «формула Штайнмайера», получившая свое название по имени предложившего ее президента Германии, экс-главы МИД ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера, была согласована правительствами. Противникам ее подписания и мирного урегулирования братоубийственной войны в Донбассе министр готов предложить альтернативу.

«Я говорил депутатам: если они серьезно к этому относятся, тогда мы забираем треть бюджета из пенсий, зарплат, медицинского страхования, переводим это в мобилизацию и нашу армию, стараемся защитить себя без мирного процесса», — рассказал Пристайко.

Министр подчеркнул, что если правительства о чем-то договариваются, то решения подлежат выполнению, какими бы болезненными они ни были.

«Формула Штайнмайера» описывает порядок введения особого порядка местного самоуправления в ряде районов Донецкой и Луганской областей Украины во временном режиме в день проведения там выборов и на постоянной основе, когда результаты выборов будут признаны ОБСЕ.

После подписания «формулы» всеми сторонами мирного процесса на Украине начались массовые акции протеста. Демонстранты обвиняли власти страны в «предательстве» и пораженческих настроениях. Как пишет «Газета.ру», 14 октября украинские националисты вышли на марш под лозунгом «Нет капитуляции».

Гражданская война на Украине продолжается с 2014 года, когда жители Донецкой и Луганской областей отказались признавать правительство, пришедшее к власти в Киеве в результате государственного переворота. В ответ действующий на тот момент украинский президент Петр Порошенко объявил о проведении в регионе «антитеррористической операции», ставшей, по сути, карательным походом против собственных граждан. За годы конфликта, по данным ООН, погибли более 13 тысяч человек. Несмотря не достигнутые ранее договоренности о прекращении огня, украинские боевики продолжают обстрелы позиций защитников Донбасса и кварталы мирных жителей. Попытки разведения сил в районе линии соприкосновения были сорваны украинской стороной.