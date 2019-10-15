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Глава МИД Украины предложил альтернативу «формуле Штайнмайера»

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Глава МИД Украины предложил альтернативу «формуле Штайнмайера»

Киев, 15 октября. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о возможной альтернативе «формуле Штайнмайера».

По словам Пристайко, «формула Штайнмайера», получившая свое название по имени предложившего ее президента Германии, экс-главы МИД ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера, была согласована правительствами. Противникам ее подписания и мирного урегулирования братоубийственной войны в Донбассе министр готов предложить альтернативу.

«Я говорил депутатам: если они серьезно к этому относятся, тогда мы забираем треть бюджета из пенсий, зарплат, медицинского страхования, переводим это в мобилизацию и нашу армию, стараемся защитить себя без мирного процесса», — рассказал Пристайко.

Министр подчеркнул, что если правительства о чем-то договариваются, то решения подлежат выполнению, какими бы болезненными они ни были.

«Формула Штайнмайера» описывает порядок введения особого порядка местного самоуправления в ряде районов Донецкой и Луганской областей Украины во временном режиме в день проведения там выборов и на постоянной основе, когда результаты выборов будут признаны ОБСЕ.

Глава МИД Украины предложил альтернативу «формуле Штайнмайера»

После подписания «формулы» всеми сторонами мирного процесса на Украине начались массовые акции протеста. Демонстранты обвиняли власти страны в «предательстве» и пораженческих настроениях. Как пишет «Газета.ру», 14 октября украинские националисты вышли на марш под лозунгом «Нет капитуляции».

Гражданская война на Украине продолжается с 2014 года, когда жители Донецкой и Луганской областей отказались признавать правительство, пришедшее к власти в Киеве в результате государственного переворота. В ответ действующий на тот момент украинский президент Петр Порошенко объявил о проведении в регионе «антитеррористической операции», ставшей, по сути, карательным походом против собственных граждан. За годы конфликта, по данным ООН, погибли более 13 тысяч человек. Несмотря не достигнутые ранее договоренности о прекращении огня, украинские боевики продолжают обстрелы позиций защитников Донбасса и кварталы мирных жителей. Попытки разведения сил в районе линии соприкосновения были сорваны украинской стороной.

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Источник: «Экономика сегодня»
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