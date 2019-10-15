Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Следователи назвали возможную причину обрушения в пятиэтажке в Приморье

36
0 Оставить комментарий

Следователи назвали возможную причину обрушения в пятиэтажке в Приморье

Владивосток, 15 октября. В следственном управлении СК РФ по Приморскому краю назвали возможную причину обрушения в пятиэтажке в поселке Новонежино.

Как сообщил РИА Новости старший помощник руководителя СУ СК России по региону Аврора Римская, причиной трагедии, в которой погибла женщина, мог стать неисправный водонагреватель.

«Предварительно установлено, что обрушение стало возможным из-за неисправного водонагревателя, находящегося в ванной комнате соседней квартиры», — рассказала Римская.

Как напоминает «Газета.ru», во время происшествия на улице Авиаторов в Новонежино травмы получила несовершеннолетняя. На месте ЧП работают экстренные службы, жильцов дома разместили в поселковом клубе

infox - new
Источник: РИА Новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров