Следователи назвали возможную причину обрушения в пятиэтажке в Приморье

Владивосток, 15 октября. В следственном управлении СК РФ по Приморскому краю назвали возможную причину обрушения в пятиэтажке в поселке Новонежино.

Как сообщил РИА Новости старший помощник руководителя СУ СК России по региону Аврора Римская, причиной трагедии, в которой погибла женщина, мог стать неисправный водонагреватель.

«Предварительно установлено, что обрушение стало возможным из-за неисправного водонагревателя, находящегося в ванной комнате соседней квартиры», — рассказала Римская.

Как напоминает «Газета.ru», во время происшествия на улице Авиаторов в Новонежино травмы получила несовершеннолетняя. На месте ЧП работают экстренные службы, жильцов дома разместили в поселковом клубе.