СМИ Сербии пишут, что США хотят лишить Россию Севморпути

Белград, 15 октября. Новая «Северная доктрина» США нацелена на то, чтобы лишить Россию права на Северный морской путь.

Об этом пишет журналист Зоран Милошевич в статье для издания «Печат». Автор сообщает, что в мае текущего года на встрече с представителями стран, граничащих с Арктикой, США «ясно дали понять» Канаде, что та «должна забыть о своем праве на северо-западный арктический коридор». По его словам, от Китая американцы потребовали свернуть работу станций в Исландии и Норвегии и прекратить вкладывать средства в инфраструктуру российского Севморпути. Москва, как считают в Вашингтоне, должна полностью ликвидировать военное присутствие в арктическом регионе, а Северный морской путь, по мнению США, должен превратиться во всеобщее достояние.

Милошевич указывает, что Севморпуть важен для Вашингтона в качестве средства давления на Россию, поскольку остается не только международной, но и внутренней транспортной артерией. Журналист пишет, что его освоение позволит теснее связать порты восточной и северной части страны, а также даст возможность сформировать масштабную экономическую систему, объединяющую территории Крайнего Севера и Дальнего Востока. Эти регионы, уверен Милошевич, могут стать локомотивом развития всего государства.

Вашингтон и ранее заявлял о необходимости сдерживать российское влияние в Арктике. Бывший советник президента США Дональда Трампа Джон Болтон обещал, что Соединенные Штаты введут в строй новые ледоколы и установят круглогодичное присутствие на Крайнем Севере.

Глава МИД РФ Сергей Лавров указывал, что Москва настроена на широкое сотрудничество в освоении Арктики и не видит поводов для конфликта, рассматривая регион как «пространство мира и стабильности».

Ранее «Газета.ру» сообщила, что к 2024 году грузооборот по Северному морскому пути должен достигнуть 80 млн тонн в год.