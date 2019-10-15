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Роскосмос планирует через несколько лет отправить на Луну «внука» робота «Федора»

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Роскосмос планирует через несколько лет отправить на Луну «внука» робота «Федора»

Москва, 15 октября. Через несколько лет на Луну может высадиться робот, который будет состоять из корпуса лунохода, соединенного с частями знаменитого робота «Федора».

Как сообщил РИА Новости источник в Роскосмосе, космическая экспедиция на спутник Земли может быть отправлена уже в ближайшие 3–4 года. В более отдаленной перспективе «потомки» робота «Федора» будут изучать другие планеты Солнечной системы.

«Исследование планет Солнечной системы и Луны планируется проводить с помощью звероподобных роботов или роботов-кентавров с антропоморфным торсом на колесной базе», — ранее сообщал исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров.

Кроме того, разработчик «Федора» рассказывал, что ему на смену в открытый космос отправят нового робота, разработка которого уже началась. По словам Дудорова, «Федор» для этой миссии не подходит, так как у него есть ноги, а они в открытом космосе роботу не нужны. 

Новый андроид получит название «Алексей Леонов» — в честь первого человека, вышедшего в открытый космос. Исполнительный директор «Андроидной техники» уточнил, что если создание андроида пройдет без задержек, то Россия станет первой среди стран, отправивших робота в открытый космос.

Роскосмос планирует через несколько лет отправить на Луну «внука» робота «Федора»

Как напоминает «Газета.ru», робот «Федор» благополучно вернулся на Землю с Международной космической станции в начале сентября. На МКС прошла серия экспериментов и испытаний с участием данного андроида.

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Источник: РИА Новости
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