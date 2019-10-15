США не будут уходить из Ат-Танфа на фоне антитеррористической операции Турции в Сирии

Вашингтон, 15 октября. США пока не намерены выводить войска из зоны сирийского Ат-Танфа, сообщил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома.

«Вопрос о выводе гарнизона из Ат-Танфа не обсуждается», — заявил представитель администрации США.

Вечером в понедельник президент США Дональд Трамп объявил о выводе с территории Сирии подавляющей части американских военнослужащих. В САР, по его словам, остается лишь небольшое число американских военных в Ат-Танфе. Трамп добавил, что часть подразделений остается, чтобы «следить за ситуацией» и не допустить «повторения 2014 года», когда террористы распространили свое влияние в Сирии и Ираке.

Источник в Пентагоне сообщал также, что Вашингтон договорился с Москвой о передаче контроля над сирийским Манбиджем на севере провинции Алеппо. По его словам, США после вывода войск из Манбиджа планируют поспособствовать тому, чтобы ВС РФ закрепились там на фоне попыток Турции разгромить контролирующие город «Сирийские демократические силы» (SDF), которых активно поддерживали Соединенные Штаты.

Напомним, 9 октября Анкара начала антитеррористическую операцию «Источник мира» на севере Сирии. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, ее целью является очистка территории от вооруженных арабско-курдских формирований, в первую очередь — «оппозиционных» SDF, а также ликвидация «террористических коридоров», ведущих на территорию Турции.

США, которые активно поддерживали курдских боевиков, в том числе, оружием, вывели часть военных подразделений из региона еще до начала турецкой операции. По словам лидеров курдских вооруженных формирований, Вашингтон «продал» их, оставив один на один с Турцией.