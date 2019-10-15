Боевики вышли на свободу на северо-востоке Сирии, заявили в США

Вашингтон, 15 октября. США располагают информацией, что часть боевиков получили свободу в зоне антитеррористической операции Турции в Сирии.

Вместе с тем, как отмечают в Белом доме, они не располагают информацией о том, сколько именно террористов ИГ1 (организация запрещена в РФ) могли выйти на свободу.

«Мы обеспокоены возможным выходом заложников на свободу. Я не могу представить данные о возможном количестве заложников, которые, вероятно, могли покинуть тюрьмы за последние дни. Но у нас есть весомые доказательства того, что это случилось», — рассказал журналистам представитель администрации США.

Чиновник сообщил, что США работают с другими странами, чтобы те забрали заложников ИГ (запрещена в РФ).

«Для решения этой проблемы должны предприниматься масштабные усилия», — добавил он.

Ранее стало известно, что США, покидая север Сирии, оставили около 50 «особо опасных» заключенных боевиков ИГ (запрещена в РФ) в контролируемых курдскими формированиями тюрьмах. В заключении здесь могут содержаться в общей сложности около 10 тысяч человек, большая часть из которых — сирийские или иракские арабы. Их принадлежность к террористическим организациям не уточняется. Известно, что курдские боевики могли бросить в тюрьму местных жителей-суннитов за отказ от мобилизации, а также по религиозному или национальному признаку.

На прошлой неделе Турция начала на северо-востоке Сирии антитеррористическую операцию «Источник мира» с целью очистить приграничные районы от вооруженных курдских формирований и остающихся здесь боевиков ИГ (запрещена в РФ).

Курдские боевики заняли эту территорию, заселенную преимущественно арабами-суннитами, во время войны, после чего неоднократно совершали акты насилия в отношении местного населения, а также проводили принудительную мобилизацию мужчин в свои отряды.

Турция планирует ликвидировать формирования террористов, после чего здесь будет создана «зона безопасности» для размещения сирийских беженцев, находящихся на турецкой территории.

Как пишет «Газета.ру», США недовольны действиями Турции в Сирии, поскольку ранее поддерживали курдскую вооруженную «оппозицию». Вашингтон подчеркивает, что не давал Анкаре «зеленый свет» на проведение операции. Белый дом призвал Турцию немедленно прекратить зачистку региона от террористов.

1 Организация запрещена на территории РФ.