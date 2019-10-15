США назвали число своих военных в зоне антитеррористической турецкой операции в Сирии

Вашингтон, 15 октября. Представитель администрации США сообщил, что в зоне наступления Турции на севере Сирии находились «пара дюжин» американских военных.

Именно поэтому, подчеркнул чиновник, США не могли ничего противопоставить наступлению турецких войск. Американские военнослужащие были выведены с территории проведения турецкой антитеррористической операции.

«Силы, выведенные с северо-востока Сирии — это десятки человек на территории в 40 километров в длину и 30 километров в глубину. Представление, будто эти пара дюжин человек могли остановить армию вторжения, просто нелогично. Это было бы исключительно опасно — требовать от военнослужащих чего-то подобного», — заявил он.

Чиновник высказал мнение, что в случае, если бы американские солдаты остались на месте, они были бы окружены и подверглись перекрестному обстрелу.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил о выводе всех своих войск из Сирии за исключением нескольких небольших подразделений, которые останутся «контролировать обстановку» в южной части арабской республики.

На минувшей неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о проведении на северо-востоке Сирии антитеррористической операции «Источник мира». По его словам, целью турецких военных является зачистка территории от курдских вооруженных формирований и оставшихся боевиков ИГ1 (организация запрещена в РФ), дестабилизирующих обстановку вдоль сирийско-турецкой границы.

В дальнейшем в этом районе планируется создать «зону безопасности», куда могут быть перемещены сирийские беженцы, находящиеся на территории Турции.

США, поддерживавшие ранее курдских боевиков, заявили, что не давали Анкаре «зеленый свет» на проведение операции. Как пишет «Газета.ру», накануне Трамп подписал указ о введении санкций против ряда министерств и должностных лиц Турции из-за военных действий в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.