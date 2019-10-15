Трамп разрешил вводить санкции против лиц, мешающих прекращению огня на севере Сирии

Вашингтон, 15 октября. Президент США Дональд Трамп поручил главам Госдепартамента и Минфина вводить санкции против лиц, «препятствующих прекращению боевых действий на севере Сирии».

В понедельник президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о введении санкций против Турции в связи с проведением антитеррористической операции на северо-востоке Сирии.

«Трамп подписал указ, чтобы заставить Турцию прекратить наступление на северо-востоке Сирии и пойти на прекращение огня. Этот указ дает Минфину и Госдепартаменту полномочия рассматривать возможность введения и вводить санкции против частных лиц, организаций или лиц, связанных с правительством Турции», — заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

Вашингтон призвал Анкару к полному прекращению огня и дальнейших наступательных действий, пригрозив дальнейшим расширением санкционного списка, в который на данный момент вошли минобороны и минэнергетики Турции, а также три руководителя ведомств.

Как следует из исполнительного указа, Трамп поручил вводить санкции в отношении лиц, «препятствующих прекращению огня в северной Сирии».

На прошлой неделе Турция начала на северо-востоке Сирии военную операцию «Источник мира», направленную на зачистку региона от боевиков вооруженных курдских формирований, ранее поддерживаемых Вашингтоном, а также укрывающихся здесь террористов ИГИЛ1 (организация запрещена в РФ).

Курдские боевики вошли в этот район, населенный преимущественно арабами, в ходе войны в Сирии. Под предлогом борьбы с ИГ1 (запрещена в РФ), они фактически оккупировали территорию к востоку от Евфрата, заключая соглашения с террористами и дискриминируя местное суннитское население.

Как заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, курдские боевики организовали «коридоры», по которым в Турцию проникают террористы и поставляется оружие. Анкара назвала «Источник мира» антитеррористической операцией, итогом которой должно стать создание «зоны безопасности» вдоль сирийско-турецкой границы.

«Газета.ру» сообщает, что Трамп в ходе телефонных переговоров с Эрдоганом призвал немедленно прекратить операцию в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.