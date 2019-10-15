СМИ сообщили о договоренностях США и РФ по Манбиджу на фоне операции Турции в Сирии

Вашингтон, 15 октября. Вашингтон договорился с Москвой о передаче контроля над сирийским Манбиджем на севере провинции Алеппо, сообщает Newsweek со ссылкой на высокопоставленный источник в Пентагоне.

По данным издания, США после вывода войск из Манбиджа планируют поспособствовать тому, чтобы ВС РФ закрепились там на фоне попыток Турции разгромить контролирующие город «Сирийские демократические силы» (SDF), которых активно поддерживали Соединенные Штаты.

Источник в Пентагоне уточнил, что американские военные, дислоцировавшиеся в городе, «помогали российским войскам быстро пройти через ранее небезопасные зоны». Он подчеркнул, что по сути это передача контроля над территорией. Речь, по его словам, идет о быстром выводе войск, «который не подразумевает инструктаж и тому подобное».

«Все направлено на то, чтобы уйти, сохранив как можно больше нашего инвентаря и уничтожив любое важное оборудование, не подлежащее транспортировке», — заявил источник в оборонном ведомстве США.

Отметим, ранее в понедельник сообщалось, что начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов и председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли «обменялись мнениями по вопросам, представляющих взаимный интерес в Сирии». При этом стороны «договорились не разглашать конкретные детали своего разговора».

На минувшей неделе Турция начала антитеррористическую операцию «Источник мира» на севере Сирии. По словам турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, ее целью является очистка территории от вооруженных арабско-курдских формирований, в первую очередь — «оппозиционных» SDF, а также ликвидация «террористических коридоров», ведущих на территорию Турции.

США, ранее снабжавшие курдских боевиков оружием и оказывавшие им всестороннюю поддержку, вывели свои войска из региона до начала турецкой операции. По словам лидеров курдских вооруженных формирований, Вашингтон «продал» их, оставив один на один с Турцией.

В ночь на вторник стало известно, что США вывели своих дипломатов из Сирии. Американские дипломаты, занимавшиеся «стабилизацией обстановки» на севере Сирии в районе города Манбидж, эвакуированы в Эрбиль — город, находящийся на территории Иракского Курдистана.

Вечером в понедельник президент США Дональд Трамп объявил о выводе с территории Сирии подавляющей части американских военнослужащих. По его словам, в Сирии остается лишь небольшое число американских военных, которые находятся в южной части арабской республики. Американский президент отметил, что часть подразделений остается в САР, чтобы «следить за ситуацией» и не допустить «повторения 2014 года», когда террористы распространили свое влияние в Сирии и Ираке.