Турция близка к созданию заявленной буферной зоны на севере Сирии

Москва, 15 октября. Турецкие войска, проводящие антитеррористическую операцию против курдских террористов у своих южных границ, продолжают наступление. Как сообщается, они продвинулись уже на 30 километров вглубь Сирии. Некоторые эксперты полагают, что происходящее может являться частью российско-турецких соглашений.

Заявленной целью Анкары является создание 30-километровой буферной зоны на всей протяженности сирийско-турецкой границы. Ее создание стало возможной после того, как США вывели свои войска из северо-восточного региона Сирии. К настоящему моменту Турция контролирует приграничные города Рас-эль-Айн и Тель-Абъяд, а также шоссе M-4, проходящее в 20-30 километрах от границы.

Издание РБК приводит мнение руководителя отдела исследования ближневосточных конфликтов Института инновационного развития Кирилла Семенова, который полагает, что разграничение между турецкими и сирийскими силами пройдет по шоссе М-4.Сирийские силы, как сообщала ранее газета «Известия», уже выдвинулись на север страны.

Напомним, 9 октября Турция начала на севере Сирии антитеррористическую операцию «Источник мира. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что целью операции является борьба с курдскими боевиками и террористами запрещенной в РФ ИГИЛ1.

1 Организация запрещена на территории РФ.